وزيرة التضامن تشهد فعاليات برنامج سفراء الأزهر أونلاين غدًا

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا، فعاليات برنامج سفراء الأزهر أونلاين، وندوة «الرؤية الاستراتيجية للدولة لمؤسسات المجتمع المدني»، التى تقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وجامعة الأزهر، وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعي وقيادات الأزهر الشريف، ويفتتحها الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر- نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ويدير اللقاء دكتورة أنوار عثمان، المشرف العام على مشروع سفراء الأزهر.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية تطوير قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية، موضحة أن الوزارة بصدد ميكنة منظومة التواصل مع المجتمع المدني بعد بدء عمليات التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة، والتي تصبو إلى التوسع فيها في جميع المؤسسات والجمعيات الأهلية.

وأشارت وزيرة التضامن فى تصريحات إلى أهمية إبراز جهود الجمعيات الأهلية والمجتمع الأهلى إعلاميا، خاصة فيما يتعلق بمجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وجهود تنظيم الأسرة وحماية ورعاية الأطفال وغيرها من المجالات التنموية الضرورية للوصول إلى ما تصبو إليه الدولة في خطة التنمية المستدامة 2030.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء ضبط آليات التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني من خلال وضع قواعد موحدة ومتكاملة لتحسين مستويات استهداف المستفيدين من الدعم النقدي سواء في برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة متمثلة في برامج الدعم النقدي بما يشمل "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي أو المساعدات الاجتماعية والموسمية والطارئة والمساعدات العينية والمساعدات النقدية التي تقدمها الجمعيات الأهلية إلى جانب المستفيدين من أنشطة جمعيات التمكين الاقتصادي والإقراض متناهي الصغر.

وأكدت أن الهدف من بناء قواعد بيانات قومية هو الحفاظ على الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الاستهداف، حيث هناك تنسيقا واسعا وتعاونا متزايدا مع هيئة الرقابة الإدارية بحيث تقوم الهيئة بالتحقق المكتبي والإلكتروني.