الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التعاون الدولى»: مشاركة المرأة فى الأنشطة الاقتصادية أمر محورى لتحقيق النمو المستدام

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

أكدت التوصيات الصادرة عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي عقدته وزارة التعاون الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية إشراك المرأة في الأنشطة الاقتصادية، لأنه أصبح أمراً محورياً لتحقيق النمو المستدام إضافة إلى تسريع وتيرة التعافي الاجتماعي والاقتصادي في أعقاب جائحة كورونا.

وكشفت التوصيات التي حصلت "الدستور" عليها أهمية إدراك العمل المشترك للتغلب على التحديات التي تعيق مشاركتهن النشطة في الخدمات الرقمية إضافة إلى تمكينهن اقتصاديًا.

وأضافت التوصيات أن هناك أهمية لتسخير إمكانيات التقنيات الرقمية لتزويد الشركات التي تقودها النساء بفرص هائلة وتعزيز قدرتها التنافسية، ولذلك دعت إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يقيمون في المناطق الريفية من خلال تعليم النساء المهارات الرقمية اللازمة وتعزيز قدرتهن الريادية.

ودعا منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي بدورها ستحسن الاتصال بالإنترنت وتعزز- في نهاية المطاف- مشاركة المرأة في ريادة الأعمال والابتكار.

وأكدت توصيات المنتدى أهمية الالتزام بأجندة الاتحاد الأفريقي للتحول الرقمي، مؤكدة أن إدراك تبني الحلول المبتكرة التي يقودها الشباب لتحقيق النمو المستدام سيعزز عملية التكامل والشمول وسيحد من تكاليف المعاملات وسيزيد من إمكانية الوصول إلى السوق العالمية ويجذب استثمارات متعددة القطاعات.

وشددت على الإصلاحات اللازمة لتحسين اللوائح وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التحول الرقمي الذي يقوده الشباب في أفريقيا، ونظرًا لأن 60 ٪ من سكان القارة تقل أعمارهم عن 25 عامًا، لذا يمكن للقارة الشابة الاستفادة من تسارع وتيرة التقنيات الرقمية في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، من خلال زيادة القدرة على الوصول إلى التمويل وتعزيز إمكانية توظيف الشباب لتلبية متطلبات سوق العمل في الاقتصاد الرقمي.

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الدوغرى

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