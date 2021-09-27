بلجيكى يدخل مطار الغردقة بـ12 شريط ترامادول

أحبط رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، اليوم الإثنين، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران ترانزيت مطار القاهرة الغردقة رقم MS 044 القادمة من مطار القاهرة الدولي اشتبه مأمور الجمرك في راكب بلجيكي من أصل مصري قادم ترانزيت من أمستردام - مطار القاهرة - الغردقة أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ، فتلاحظ وجود أشرطة دواء بحقائب الراكب.

وبتفتيش أمتعة الراكب تفتيشا دقيقا فتبين وجود 12 شريط بإجمالي 116 قرصا من عقار ترامادول المخدر مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقيبة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2021