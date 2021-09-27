الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بلجيكى يدخل مطار الغردقة بـ12 شريط ترامادول

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة

أحبط رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، اليوم الإثنين، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران ترانزيت مطار القاهرة الغردقة رقم MS 044 القادمة من مطار القاهرة الدولي اشتبه مأمور الجمرك في راكب بلجيكي من أصل مصري قادم ترانزيت من أمستردام - مطار القاهرة - الغردقة أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ، فتلاحظ وجود أشرطة دواء بحقائب الراكب.

وبتفتيش أمتعة الراكب تفتيشا دقيقا فتبين وجود 12 شريط بإجمالي 116 قرصا من عقار ترامادول المخدر مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقيبة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2021

مطار القاهرة الدولي أمستردام محاولة تهريب قانون الجمارك الاتجار في المواد المخدرة مطار الغردقة الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 3 سقط عليهم سقف عقار فى الإسكندرية

شوقى غريب مديرًا فنيًا للمنتخب الأوليمبى

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

البحرين تدعو إلى تسوية عاجلة لقضية سد النهضة

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

حقيقة فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بـ150 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

ابتعد عن «أسلوب نتنياهو».. بينيت يناقش 3 ملفات فى الأمم المتحدة

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟

الخارجية الفلسطينية تحمّل حكومات إسرائيل المتعاقبة مسئولية إضاعة فرص السلام