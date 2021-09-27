موعد إنتاج لقاح «بيتوفاكس» الروسى الجديد ضد كورونا

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الروسية للخلايا الجذعية البشرية أرتر إسايف، اليوم الإثنين، إن إنتاج اللقاح الروسي الجديد "بيتوفاكس" ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد يبدأ خلال النصف الأول من 2022.

وأضاف إسايف - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "آمل أن يبدأ كل شيء (يخص اللقاح) خلال العام المقبل، وأتوقع أن يكون ذلك في النصف الأول من 2022".

وأعطت وزارة الصحة الروسية، صباح اليوم، الضوء الأخضر لبدء التجارب السريرية للقاح "بيتوفاكس" الجديد ضد كوفيد-19.

وأشار إسايف إلى أن المؤسسة تأمل في أن تقدم لوزارة الصحة الروسية خلال فبراير ومارس 2022، تقريرًا عن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية لجرعات "بيتوفاكس"، وإذا حصلت على تصريح الوزارة، قد يبدأ التصنيع على نطاق واسع في منشأة المؤسسة بمنطقة "برم" الروسية، على أن يتم دعوة مُصنعين آخرين للإنتاج في وقت لاحق.

جدير بالذكر أن "بيتوفاكس" هو لقاح مؤتلف فرعي مبني على جُسيمات كروية ذات سطح مستضد من فيروس كورونا، وطورته شركة "بيتوفاكس" ومقرها مدينة سكولكوفو الروسية، ومرتبطة بالمؤسسة الروسية للخلايا الجذعية البشرية.

ومن المقرر أن يشارك 170 مريضًا في التجارب السريرية للقاح الجديد بمدينتي سان بطرسبرج وبرم، وذلك بعد أن أظهر لقاح "بيتوفاكس" نتائج آمنة وذات كفاءة في علاج فيروس "كورونا" خلال التجارب الحيوانية، حسب الشركة المطورة.

وبعد إنتاجه، سيكون التطعيم بلقاح "بيتوفاكس" عن طريق جرعتين تفصل بينهما 28 يومًا، وسيكون مُتاحا للاستخدام للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وكذلك لإعادة التطعيم ضد عدوى "كورونا".