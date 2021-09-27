الإعدام لـ3 والمؤبد لـ9 فى قتل أمين شرطة وخاله بالمنصورة

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الإثنين، حكماً بإعدام 3 من أعضاء جماعة الإخوان والمؤبد لـ9 والسجن 10 سنوات لواحد، وبراءة 6 آخرين، بقضية قتل أمين شرطة وخاله، بقرية النزهة التابعة لمركز المنصورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار، وياسر عبد القادر، وبحضور أحمد سمير عوض وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عيسى عمر، ومحمد رضوان عوضين، ووليد الكردي سكرتارية النيابة، بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقاً وهم: أحمد. أ. م، وأحمد. م. أ، وأحمد. م. ح، لقيامهم بقتل عبد الباسط أحمد المتولي، أمين شرطة بإدارة أمن الموانئ بمطار العريش، وخالة رضا رياض معوض، وكان يعمل سائقاً بقرية النزهة التابعة لمركز المنصورة، والحكم بالمؤبد على 9 آخرين والسجن 10 سنوات لآخر، وبراءة 6 بالقضية.

تعود أحداث القضية لعام 2015 بعد قيام مجموعة من الأشخاص المجهولين والملثمين يستقلون سيارة ويحملون أسلحة نارية باستهداف أسرة المواطن أحمد المتولي المنشاوي، حال تواجدهم أمام المدرسة الابتدائية بقرية النزهة بدائرة مركز شرطة المنصورة، والتي نتجت عنها وفاة كل من المدعو رضا رياض معوض، 37 سنة، سائق، نتيجة إصابته بعدة طلقات نارية، والمدعو عبدالباسط أحمد المتولي، 29 سنة، أمين شرطة بأمن الموانئ بالعريش، نتيجة إصابته بعدة طلقات نارية، وإصابة كل من المدعو أحمد معوض رياض، 20 سنة، عامل، بطلق ناري بالساق اليسرى، والمدعو محمد رياض معوض الجندي، 38 سنة، عامل، بطلق ناري بالظهر.