فاطمة سعيد تشكر السير ألتون جون على لقائها: أنت مصدر إلهام لنا

شاركت السوبرانو المصرية، فاطمة سعيد، فى حفل غنائي العاصمة الفرنسية باريس، شهد مشاركة مجموعة من الفنانين العالميين.

واشترك في الحفل السير ألتون جون، ومطربة البوب بيلى إيليش، والسوبرانو ومطربة البوب روك النيوزيلندية "لورد".

ووجهت السوبرانو فاطمة سعيد الشكر للسير ألتون جون، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وقال فاطمة سعيد، في منشورها: "شكرًا لك السير ألتون جون، على الوقت الذي قضيته في مقابلتي في #GlobalCitizenLive في باريس، أنا معجبة بك كثيرًا وبموسيقاك، ولطفك تجاه الفنانين الشباب مثلي، أنت مصدر إلهام لنا".

يذكر أن السوبرانو فاطمة سعيد، قد نشأت في القاهرة حيث درست في إحدى المدارس الألمانية، وحصلت على دروسها الغنائية الأولى في سن الرابعة عشرة مع السوبرانو نيفين علوبة في مدرسة أوبرا القاهرة.

بعد ثلاثة أشهر غنت في حفل عيد الميلاد Hochschule für Musik من برلين، درست الغناء بداية من عام 2009 في Hanns-Eisler-Hochschule für Musik في العاصمة الألمانية برلين، حيث حصلت على بكالوريوس الموسيقى عام 2013.

وحصلت على منحة دراسية من تياترو ألا سكالا في ميلان، كما حصلت على دروس الأوبرا في المدرسة الدولية، كونها أول سوبرانو من مصر.

وفازت فاطمة سعيد في العديد من مسابقات الأوبرا الدولية، منها مسابقة فيرونيكا دون الدولية للغناء في دبلن، ومسابقة ليلى جينسر الدولية للأوبرا في إسطنبول، الجائزة الكبرى في مسابقة جوليو بيروتي الدولية للأوبرا الأولى باللغة الألمانية، وكذلك حصلت على الجائزة الأولى في المسابقة السنوية للموسيقيين الشباب التي تعقد في ألمانيا، بالإضافة إلى عدة جوائز أخرى.

بالإضافة إلى غنائها على مسرح لاسكالا في ميلانو، الذي كانت أول مصرية وعربية تقوم بالغناء عليه؛ غنّت فاطمة سعيد على أشهر مسارح الأوبرا وفي المهرجانات العالمية، في نابولي ولبزيج وبرلين والقاهرة ومسقط وبون، بالإضافة لمهرجانات واحتفالات في إسبانيا وتورينو وبودروم.