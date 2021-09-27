الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فاطمة سعيد تشكر السير ألتون جون على لقائها: أنت مصدر إلهام لنا

السوبرانو فاطمة سعيد
السوبرانو فاطمة سعيد والسير ألتون جون

شاركت السوبرانو المصرية، فاطمة سعيد، فى حفل غنائي العاصمة الفرنسية باريس، شهد مشاركة مجموعة من الفنانين العالميين.

واشترك في الحفل السير ألتون جون، ومطربة البوب بيلى إيليش، والسوبرانو ومطربة البوب روك النيوزيلندية "لورد".

ووجهت السوبرانو فاطمة سعيد الشكر للسير ألتون جون، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وقال فاطمة سعيد، في منشورها: "شكرًا لك السير ألتون جون، على الوقت الذي قضيته في مقابلتي في #GlobalCitizenLive في باريس، أنا معجبة بك كثيرًا وبموسيقاك، ولطفك تجاه الفنانين الشباب مثلي، أنت مصدر إلهام لنا".

يذكر أن السوبرانو فاطمة سعيد، قد نشأت في القاهرة حيث درست في إحدى المدارس الألمانية، وحصلت على دروسها الغنائية الأولى في سن الرابعة عشرة مع السوبرانو نيفين علوبة في مدرسة أوبرا القاهرة.

بعد ثلاثة أشهر غنت في حفل عيد الميلاد Hochschule für Musik  من برلين، درست الغناء بداية من عام 2009 في Hanns-Eisler-Hochschule für Musik في العاصمة الألمانية برلين، حيث حصلت على بكالوريوس الموسيقى عام 2013.

وحصلت على منحة دراسية من تياترو ألا سكالا في ميلان، كما حصلت على دروس الأوبرا في المدرسة الدولية، كونها أول سوبرانو من مصر.

وفازت فاطمة سعيد في العديد من مسابقات الأوبرا الدولية، منها مسابقة فيرونيكا دون الدولية للغناء في دبلن، ومسابقة ليلى جينسر الدولية للأوبرا في إسطنبول، الجائزة الكبرى في مسابقة جوليو بيروتي الدولية للأوبرا الأولى باللغة الألمانية، وكذلك حصلت على الجائزة الأولى في المسابقة السنوية للموسيقيين الشباب التي تعقد في ألمانيا، بالإضافة إلى عدة جوائز أخرى.

بالإضافة إلى غنائها على مسرح لاسكالا في ميلانو، الذي كانت أول مصرية وعربية تقوم بالغناء عليه؛ غنّت فاطمة سعيد على أشهر مسارح الأوبرا وفي المهرجانات العالمية، في نابولي ولبزيج وبرلين والقاهرة ومسقط وبون، بالإضافة لمهرجانات واحتفالات في إسبانيا وتورينو وبودروم.

السوبرانو المصرية العاصمة الفرنسية باريس السوبرانو فاطمة سعيد ألتون جون السير ألتون جون فاطمة سعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 3 سقط عليهم سقف عقار فى الإسكندرية

بلاغ للنائب العام بشأن تشويه تمثال «نهضة مصر»

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

شوقى غريب مديرًا فنيًا للمنتخب الأوليمبى

أول ظهور لـ دنيا سمير غانم منذ وفاة والدتها دلال عبدالعزيز

محمد الباز يستنكر تباطؤ المحافظين فى مواجهة التعديات على أملاك الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

كيف استنسخ "بينيت" مصطلحات "نتنياهو" في خطابه أمام الأمم المتحدة؟ (تحليل)

ابتعد عن «أسلوب نتنياهو».. بينيت يناقش 3 ملفات فى الأمم المتحدة

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟