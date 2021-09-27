المفوضية الأوروبية تعتمد خطة رومانيا للتعافى اقتصاديًا من كورونا بـ2ر29 مليار يورو

اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين خطة رومانيا؛ للتعافي من الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عبر الموافقة على صرف 2ر29 مليار يورو.

وذكرت المفوضية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن رومانيا ستتلقى بذلك مدفوعات التمويل المسبق في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF)؛ وهو ما يساعدها على بدء تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة المحددة في خطة الانتعاش الاقتصادي في رومانيا.

ومرفق (RRF) هو الأداة الرئيسية في صميم برنامج "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي"، وهي خطة الاتحاد للخروج بشكل أقوى من جائحة كورونا، عبر توفير 80 مليار يورو لدعم الاستثمارات والإصلاحات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن "المفوضية ستسمح بمزيد من المدفوعات بناءً على تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات المحددة في خطة الانتعاش والقدرة على الصمود في رومانيا، التي سوف تتلقى 2ر29 مليار يورو إجمالاً على مدى عمر خطتها التي تتكون من 2ر14 مليار يورو في شكل منح و9ر14 مليار يورو في شكل قروض".

وتابع: أن خطة رومانيا تعد جزءًا من استجابة الاتحاد الأوروبي غير المسبوقة للخروج بشكل أقوى من أزمة "كوفيد-19"، وتعزيز التحولات الخضراء والرقمية وتعزيز المرونة والتماسك في المجتمع الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن بروكسل ستُمول بذلك الاستثمارات والمشاريع التي من المتوقع أن يكون لها تأثير تحولي عميق في اقتصاد ومجتمع رومانيا، من بين ذلك تدابير للتخلص التدريجي من إنتاج الفحم والليجنيت بحلول عام 2032.

كما تشمل الإصلاحات التي تعزز النقل المستدام إزالة الكربون عن النقل البري والتحول النموذجي إلى السكك الحديدية والنقل المائي.

وتركز الخطة أيضًا على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني الخاصة والعامة.

وفي الختام، أوضح البيان أن خطة رومانيا تتضمن أيضا تدابير لرقمنة الإدارة العامة والشركات وتحسين الاتصال والأمن السيبراني والمهارات الرقمية وتطوير نظام متكامل للصحة الإلكترونية والتطبيب عن بعد.