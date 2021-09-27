الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير القاهرة فى طوكيو يروج للمتحف المصرى الكبير

سفير مصر في اليابان
سفير مصر في اليابان يروج للمتحف المصري الكبير

افتتح سفير مصر لدى اليابان، أيمن كامل، الحلقة النقاشية التي عُقدت عبر وسائل التواصل المرئي حول مشروع المتحف المصري الكبير وأهم المزارات السياحية المصرية، وذلك في إطار جهود السفارة للترويج للمشروع داخل مختلف الأوساط اليابانية. 

ونُظمت الفعالية بالتنسيق بين السفارة في طوكيو وكل من وكالة اليابان للتعاون الدولي "JICA"، ومركز اليابان للتعاون الدولي "JICE"، بالإضافة لجمعية وكلاء السياحة اليابانية "JATA"، وجامعة طوكيو للفنون "TUA".

وجاءت الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السفير لتؤكد عمق التاريخ المصري وتفرده، والعلاقات المصرية اليابانية التي تمتد إلى القرن التاسع عشر.

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سفير مصر في اليابان يروج للمتحف المصري الكبير

أهمية العلاقات بين مصر واليابان 

وأشار إلى أن أحد أهم أركان علاقات التعاون بين البلدين تتمثل في مشروع المتحف المصري الكبير بما يحمله من أهمية ورمزية لمدى تميز العلاقة بين الجانبين، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته اليابان لخروج هذا الصرح الثقافي إلى النور.

وأبرز السفير المصري مدى تأثر قطاع السياحة سلبا على مستوى العالم منذ العام الماضي نتيجة التوقف شبه التام لحركة السياحة في مختلف الدول جراء أزمة انتشار فيروس "كورونا"، الأمر الذي تسبب في تناقص شديد في أعداد السائحين، مما أسفر عن توقف توافد السائحين اليابانيين إلى مصر، وأنه يتعين على الهيئات القائمة على الترويج السياحي بذل مزيد من الجهود الهادفة لاستئناف حركة السياحة اليابانية إلى مصر في أقرب وقت ممكن.

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سفير مصر في اليابان يروج للمتحف المصري الكبير

وقدمت السفارة أيضا عرضا توضيحيا لوضع قطاع السياحة في مصر حاليا وما يشهده من تحسن مستمر، كما تطرقت إلى أهم المقاصد السياحية المصرية التي تتنوع بين تاريخي وثقافي وترفيهي.

وقد شهدت الفعالية مشاركة ممثلين عن مكتب وكالة "جايكا" بالقاهرة، إلى جانب خبراء "JICE" لدى مركز ترميم الآثار التابع للمتحف المصري الكبير، كما حظيت بحضور واسع من جانب وكلاء السياحة اليابانية، بالإضافة إلى جمهور المهتمين بمشروع المتحف الكبير والسياحة في مصر.

من جهة أخرى، ألقى السفير محاضرة في أكاديمية "APA Shoheijuku" تناول فيها الترويج لمشروع المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى أبرز ملامح التعاون الثنائي المصري الياباني، وأهم عناصر الجذب التي تمثلها مصر للاستثمارات اليابانية في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.

مصر اليابان المتحف المصري الكبير السياحة كورونا السفير المصري سفير القاهرة القاهرة طوكيو

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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