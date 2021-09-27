أذربيجان: تطعيم 3 ملايين و600 شخص بجرعتين ضد كورونا

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الإثنين، تطعيم ثلاثة ملايين و636 ألفا و195 شخصا بجرعتين من لقاحات مضادة لكورونا حتى الآن.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية أن البلاد قامت بتطعيم 8 ملايين و349 ألفا و945 شخصا بالجرعة الأولى على مستوى البلاد.

وسجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية 558 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 481 ألفًا و401 مصابًا على مستوى البلاد.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و476 حالة وفاة عقب تسجيل 19 وفاة جديدة على مدار أمس.

وأضافت أيضًا أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 452 ألفا و968 شخصًا فور تسجيل 1241 حالة تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأجرت أذربيجان- على مدار أمس- 6684 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 4 ملايين و 830 ألفًا و338 اختبارا على مستوى البلاد.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.