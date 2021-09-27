بلاغ للنائب العام بشأن تشويه تمثال «نهضة مصر»

ما تراه فى الصورة جريمة كاملة الأركان، أحدهم تجرأ ليضع هذا الملصق الإعلانى القبيح على تمثال نهضة مصر.. الذى وضع الملصق يجب أن يحاكم بتهمة الجهل، والذى سمح له بوضع الملصق يجب أن يحاكم بتهمة الإهمال.. «نهضة مصر» أكبر من مجرد عمل فنى نحته محمود مختار، نحات الشعب، هو قيمة كبيرة تجسد صعود الوطنية المصرية بعد ثورة ١٩١٩.. اكتتب المصريون لاستكماله، وحمل معانى التحدى للاستعمار،

تمثال نهضة مصر

والوعى بماهية مصر، وفاق فى اكتماله تمثال الحرية الشهير فى نيويورك.. الأمم الكبيرة تحمى ثروتها الفنية، والتمثال يجب أن يكون فى رعاية حارس دائم تابع لمحافظة الجيزة، وأن تكون هناك كاميرات دائمة ترصد أى محاولة لتشويهه أو التعامل معه بما لا يليق.. التقطت عدسة «الدستور» هذه الصورة عقب دقائق من منشور كتبه المنتج والكاتب حسام علوان ينبه فيه للتشويه الذى وقع على التمثال.. فكل الشكر له وللزميل المصور، والشكر مقدمًا للمسئولين الذين نثق أنهم لن يسكتوا على هذا التصرف الجاهل بحق عمل فنى ووطنى عظيم.. ونرجو اعتبار هذه الصورة بلاغًا لأجهزة الأمن والنيابة العامة للبحث عن صاحب هذا الملصق القبيح ومحاسبته قانونًا على سبيل التعزير، حتى لا يتكرر مثل هذا السلوك فى المستقبل.