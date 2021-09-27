توقعات بارتفاع أسعار الوقود بعد زيادة سعر خام النفط العالمى

شهدت أسعار خام النفط العالمي ارتفاعا كبيرا على مدار الأيام الخمسة الماضية وسط تخوفات من زيادة الطلب مع الانفتاح بعد تخفيف العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

واقتراب المؤشر القياسي العالمي للعقود الآجلة لخام برنت من 80 دولارًا وسط مخاوف بشأن العرض، حيث تشهد أجزاء من العالم ارتفاع الطلب مع تخفيف ظروف الوباء.

وكشف مصدر بالهيئة العامة للبترول، أن لجنة تسعير المواد البترولية تأخذ في حسابها لتسعير لتر البنزين الأسعار العالمية قبل قرار اللجنة والأسعار المتوقعة في الـ3 شهور القادمة ودراسة كل التقارير الصادرة، وحتى الآن تتوقع الدراسات العالمية ارتفاعا كبيرا في أسعار خام النفط العالمي.

وقال في تصريح خاص لـ"الدستور" إن قرار اللجنة الخاص بتسعير المواد البترولية للشهور الثلاثة القادمة لو استمر صعود الأسعار العالمية في الغالب سيكون رفع الأسعار بنسب لا تتخطى 10% وفق قرار مجلس الوزراء.

وأكد جيف كوري ، رئيس أبحاث السلع العالمية في بنك جولدمان ساكس، أن المعيار العالمي قد يصل إلى 90 دولارًا للبرميل إذا كان الشتاء الذي يقترب في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أبرد من المعتاد التوقعات أعلى بمقدار 10 دولارات من التوقعات الحالية للبنك.

وارتفع المؤشر العالمي ، خام برنت ، بنسبة 1.22٪ ، ويتداول حاليًا عند 78.17 دولارًا للبرميل،للبرميل، يأتي ذلك بعد تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي حتى الجمعة. مؤشر الولايات المتحدة، غرب تكساس الوسيط (WTI) صاعد عند 1.22٪ إلى 74.88 دولارًا للبرميل، بالقرب من أعلى مستوى له منذ يوليو ، بعد ارتفاعه لمدة 5 أسابيع متتالية.

وأوضح جيف كوري في مقابلة مع بلومبرج أن تشديد إمدادات الغاز في أوروبا سيرفع الطلب على النفط كبديل، في وقت يكون فيه إنتاج الخام العالمي مقيدًا. لقد استخدم الاضطرابات التي أعقبت الإعصار في خليج المكسيك الأمريكي كمثال ليعيد وجهة نظره.

وتأتي هذه التوقعات بعد أن توقع العملاق المصرفي 80 دولارًا لبرميل النفط في الصيف مشيرًا إلى ارتفاع الطلب على السفر وتسريع التطعيمات في أوروبا من المقرر أن يؤدي إلى "أكبر قفزة في الطلب على النفط على الإطلاق ، 5.2 مليون برميل يوميًا. ) ترتفع خلال الأشهر الستة المقبلة ".

إلى جانب توقعات بنك جولدمان، قال محللون ANZ أن ارتفاع أسعار الغاز يتسبب أيضًا في ارتفاع أسعار النفط حيث يصبح السائل أرخص نسبيًا لتوليد الطاقة. وذكروا أن "ضيق العرض يواصل الاعتماد على المخزونات في جميع المناطق".

وقالت مجموعة فيتول كبر متداول للنفط المستقل في العالم ، إنها تتوقع أن يرتفع سعر النفط الخام فوق 80 دولارًا للبرميل في الأسبوعين المقبلين، يأتي ذلك بعد توقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط الخام بمقدار نصف مليون برميل إضافي يوميًا بحلول الشتاء بسبب أزمة الغاز العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز ودفع عجلة الاندفاع نحو مصادر بديلة أخرى للوقود.

وأعلن ذلك الرئيس التنفيذي لشركة فيتول، راسل هاردي ، خلال مقابلة في لندن يوم الخميس الماضي ، إن النفط يتجه على الأرجح فوق 80 دولارًا للبرميل ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز يعزز الطلب.

قال هاردي إن هذا قد يجبر منتجي أوبك + على إضافة المزيد من الإمدادات إلى السوق ، وهل يفاجئنا الطلب بالصعود بسبب تبديل القوة؟ نعم ، "قال هاردي. "هل من المحتمل أن يكون هناك نصف مليون برميل يوميا من الطلب الإضافي الذي يأتي بسبب تسعير الغاز؟ ربما وجهة نظرنا ، من المحتمل أن يكون ذلك خلال فصل الشتاء.

وقال هاردي كل الناس قلقون من أننا نفتقد قطعًا من المخزون التي نمتلكها عادة". "خلال فصل الشتاء ، يكون الطلب على الغاز أعلى بشكل كبير من الطلب على الغاز خلال فصل الصيف. عليك أن تخزن ، ليس هناك طريقتان للتغلب عليه ".

فيما توقع المدير الإداري لمجموعة NNPC ، ميلي كياري، ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكانت NNPC ذكرت في تقرير لها الخميس الماضي أن أزمة الإمداد التي أثرت سلبًا على سوق الغاز الطبيعي العالمي وأدت إلى ارتفاع الأسعار ، قد تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بما يصل إلى 10 دولارات للبرميل ، أي حوالي 86 دولارًا للبرميل خلال الثلاثة المقبلة. إلى 6 أشهر.

وأشار رئيس NNPC إلى أن أزمة الغاز العالمية التي أدت إلى زيادة أسعار الغاز ستجعل مستهلكي الطاقة يبحثون عن بدائل وقود للغاز الطبيعي في المستقبل القريب مما قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على النفط بما يصل إلى مليون برميل يوميًا مع التأثير المصاحب على أسعار النفط الخام.

يقوم التجار بتقييم التأثير المحتمل لسوق الغاز الطبيعي المشدود على مجمع الطاقة الأوسع خلال الشتاء القادم.