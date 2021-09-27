مخرج «إجازة مفتوحة» يكثف ساعات تصوير الحلقات الأخيرة

واصل صناع مسلسل “إجازة مفتوحة” الذي يخوض بطولته الفنان شريف منير والفنانة القديرة سميحة أيوب، تصوير مشاهد العمل بالتزامن مع عرضه على قناة أون.

وقال مصدر مطلع لـ“الدستور”، إن المخرج عبدالرحمن حماقي يكثف ساعات تصوير المسلسل سعيًا منه لإنهاء المشاهد المتبقية للعمل للتفرغ لمباشرة مونتاج الحلقات الأخيرة، خاصة أنه يعرض بالتزامن مع التصوير، مؤكدًا أنهم اقتربوا على إنهاء تصوير العمل بالكامل خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويعرض مسلسل “إجازة مفتوحة” عبر مجموعة قنوات “ON” الفضائية، يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي تمتلئ أحداثه بالإثارة، حيث تعتمد قصته على المشكلات التى تواجهها العائلات، سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء.

وتذيع شبكة قنوات “ON” الفضائية المسلسل عبر شاشتها، يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة ON العامة ويعاد بواقع مرتين على نفس القناة في تمام الساعة الثانية صباحا ويعاد أيضا في تمام الساعة الواحدة ظهرا، فيما يعرض على شبكة on دراما في تمام الساعة العاشرة مساء ويعاد بواقع ثلاث مرات في تمام الساعة الخامسة صباحا والتاسعة صباحا ثم يعاد أيضا في الساعة الرابعة عصرا.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبوزيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب، تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.

ويعد مسلسل “إجازة مفتوحة” هو الأول لقناة ON، ضمن مسلسلات ما بعد الموسم الرمضاني السابق، ويقدم عددًا من النجوم الكبار والوجوه الجديدة أيضًا.