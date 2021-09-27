بيتر ميمى يبدأ مونتاج فيلم «من أجل زيكو» تمهيدًا لعرضه

يعيش المخرج بيتر ميمي حالة من النشاط الفني، حيث يتولى إخراج أكثر من عمل فني خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى تفرغه بعد ذلك لمسلسل “الاختيار 3” المقرر عرضه بموسم رمضان المقبل، فضًلا عن عرض فيلم “موسى” حاليًا بالسينمات والذي حقق إيرادات عالية بشباك التذاكر حتى الآن.

وبدأ “بيتر” تصوير مسلسل “جسر” الذي تخوض بطولته الفنانة نيللي كريم والفنان عمرو سعد، والمقرر عرضه خلال موسم الشتاء المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية.

المسلسل يدور في إطار دراما الفانتازيا، ويناقش ما وصل إليه العالم بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض في قالب من الإثارة والتشويق، والعمل مكون من 6 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر منصة نتفليكس خلال الموسم الشتوي المقبل.

كما انتهى بيتر ميمي خلال الأيام القليلة الماضية من تصوير فيلم “من أجل زيكو” والذي يعكف حاليًا على وضع اللمسات النهائية ومباشرة المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض بالسينمات.

فيلم من أجل زيكو، من تأليف وإخراج وإنتاج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته منة شلبي، كريم محمود عبدالعزيز، محمد محمود، محمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، ومحمد ثروت وآخرين.



تدور قصة فيلم "من أجل زيكو" حول كريم محمود عبدالعزيز الذي يعمل على عربة نقل موتى ومتزوج من منة شلبي ولديهما ابن، ويعاني والده من مرض الزهايمر، ومع تتابع الأحداث تصل مذيعة بطريق الخطأ إلى منزل كريم محمود عبدالعزيز وتخبره أن ابنه فاز بجائزة نظرًا لأنه يتمتع بذكاء كبير، ولكنه يُصر على قول إن ابنه غبي.

ومع تتابع الأحداث تشارك رانيا منصور في إحدى الحفلات التنكرية، وأثناء خروجها من الحفل تتعرض لحادث سيارة ويقابلها كريم بعربية نقل الموتى ويضعها في الصندوق الخاص بالعربة، وبعد مرور بعض الوقت تفوق رانيا من الغيبوبة لتجد نفسها في صندوق الموتى، الأمر الذي يجعلها تصاب بانهيار عصبي، ومن هنا تنشأ بينهما قصة حب.

وفي نهاية الفيلم يذهب كريم محمود عبدالعزيز إلى المدرسة بصحبة ابنه وزوجته، ويكتشف بعد ذلك أن هناك تشابه أسماء وراء شهرة ابنه، وبعدها تطلب منة شلبي الطلاق، ويحاول أن يجعلها تتراجع عن موقفها.