الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شوقى غريب مديرًا فنيًا للمنتخب الأوليمبى

جريدة الدستور

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه اليوم على توصية نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد، بتعيين شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001) ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا ووائل رياض مدربًا وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى وكمال عبدالواحد معدًا بدنيًا.

كما وافق الاتحاد المصري على توصية فينجادا بتعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في آداء مهمتهم

وقرر الاتحاد المصري تعيين علاء عبدالعزيز مديرًا للمنتخب الأولمبي وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003 وأيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبي .

كما قرر الاتحاد اختيار وليد العطار، المدير التنفيذي رئيسًا لبعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة إلى الكونغو لآداء مباراة العودة في تصفيات كأس العالم، وتعيين المستشار راغب الرفاعي رئيسًا للجنة تراخيص الأندية.

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