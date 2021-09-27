ورشة عمل حول «قرية بلا إدمان» ضمن «حياة كريمة» بالغربية (صور)

استمرت مبادرة "قرية بلا إدمان" في عقد جلسات توعوية وندوات وورش عمل لليوم الثالث على التوالي، داخل قرية نهطاي التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، على طريق توعية الناس بأضرار ومخاطر الإدمان.

وأكدت أماني خالد النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن مبادرة "قرية بلا إدمان" هي إحدى المبادرات التي خرجت من رحم مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وولدت مبادرة "قرية بلا إدمان"، والتي تستمر لمدة عام ونصف العام؛ لمحاربة الإدمان والتوعية بمخاطره في القرى، وجذب الشباب لمجالات أخرى بتنظيم دوريات كرة القدم بالمناطق المستهدفة؛ تنفيذًا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

ووجهت وكيل الوزارة باستمرار الندوات وورش العمل التي يعقدها الدكتور محمد علام، المشرف العام على البرامج الوقائية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة الغربية، بمشاركة رضا شاهين، أخصائي أول بإدارة الدفاع الاجتماعي بالغربية لتنفيذ المبادرة.

مبادرة "قرية بلا إدمان"

مبادرة "قرية بلا إدمان"

مبادرة "قرية بلا إدمان"