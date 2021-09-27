الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

يشعل النار في ابنته لرفضها العيش معه

يشعل النار
يشعل النار

أصيبت «إيمان. ع. ي. ص»، 18 عاماً، بقرية «سريوة» التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، بحروق على يد والدها، الذي أشعل النار في جسدها، لرفضها وأشقائها العيش معه بعد انفصاله عن والدتها بسبب خلافات أسرية.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بيلا يفيد بوصول مستشفى بيلا المركزي، ربة منزل تعانى من حروق متفرقة بالجسد نتيجة إشعال والدها النيران بها.

انتقل عدد من ضباط البحث الجنائي للقرية والمستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وتبين إصابة ربة منزل "إيمان . ع . ى . ص . ش" 20 سنة، بحروق نتيجة سكب والدها مادة حارقة عليها وإشعال النيران بها.

وبسؤال والدة الفتاة، أكدت أن السبب وراء حرق ابنتها هو والدها، لوجود خلافات بينهما، وسبق وأن حاول والدها إشعال النيران بها منذ عدة سنوات، وقبل الواقعة الأخيرة، طلب منها والدها فى الهاتف أن تترك المنزل، إلا أنها رفضت وأكدت له أنها لا تعرفه، وأن والدتها هى من تقوم بالإنفاق عليها، وأن عليه عدم التعرض لها، ليحضر إلى المنزل ويقوم بإشعال النيران بها، ليصيبها بحروق، وتم نقلها إلى مستشفى بيلا المركزي، ومنها يتم تحويلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

 

النار بيلا كفر الشيخ سريوه

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وائل لطفي

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