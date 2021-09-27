الإثنين 27 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الجزائر يبحث مع مسئول عسكرى أمريكى الأوضاع فى إفريقيا

عبدالمجيد تبون
عبدالمجيد تبون

بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم مع الجنرال ستيفان تاونساند قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، فرص دفع علاقات التعاون في مختلف المجالات ذات الصلة بنشاط القيادة الأمريكية في القارة الأفريقية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالمجيد تبون، اليوم، للجنرال تاونساند، والذي يقوم بزيارة عمل للجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها اليوم، أن اللقاء استعرض مستجدات الأوضاع في المنطقة، وخاصة الجانب الأمني في منطقة الساحل، وسبل تعزيز قدرات دول المنطقة، لا سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وحضر اللقاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبدالعزيز خلف.

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