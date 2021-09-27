الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف لرؤساء الأندية ومراكز الشباب: دعمنا الكامل للقطاع الرياضي

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، بعض رؤساء الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة.

وأكد محافظ بني سويف دعمه الكامل لجهود فرع الاتحاد المصري لكرة القدم في بني سويف للنهوض بالقطاع الرياضي بالمحافظة، لاسيما وأن بني سويف تمتلك المواهب في كل الفئات العمرية بداية من الأطفال والطلائع حتى الشباب، وفي مختلف الرياضات والألعاب الفردية والجماعية، خاصة كرة القدم التي تعتبر اللعبة الجماهيرية الأولى.

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محافظ بني سويف

واستمع المحافظ لرؤساء الأندية ومراكز الشباب الحضور، الذين طرحوا مجموعة من المقترحات التي تدعم مسار كرة القدم بالمحافظة، وبعض المعوقات التي تقف حجر عثرة أمامهم في بعض الجوانب، وبعض المشكلات التي تواجه الأندية الرياضية ومراكز الشباب بشكل عام ، والدعم والتعاون الممكن في مجال تذليلها.

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محافظ بني سويف
بني سويف محافظة الشباب والرياضة الاتحاد المصرى لكرة القدم الدكتور محمد هاني غنيم الأطفال القطاع الرياضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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