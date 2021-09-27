الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تسجل 37 ألفًا و960 إصابة و40 وفاة بكورونا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، تسجيل 37 ألفا و960 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و40 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ووفقًا لأحدث البيانات، التي نشرتها الحكومة عبر موقعها على الإنترنت، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات "كوفيد-19" المؤكدة في المملكة المتحدة إلى 7 ملايين و701 ألف و715 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات التي حدثت في غضون 28 يومًا من ثبوت الإصابة إلى 136 ألفا و208 حالات وفاة.
كما تشير البيانات الرسمية إلى أن 89,7 بالمائة من البالغين في بريطانيا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا، فيما حصل ما نسبته 82,4 بالمائة على الجرعتين اللازمتين. 

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