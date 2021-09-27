معلومات عن ولي العهد الأردني الذي أصيب بكورونا

أعلن الديوان الملكي الهاشمي في الأردن، الإثنين، إصابة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولى العهد، بفيروس كورونا، وقد أثبتت الفحوصات الطبية ذلك، وقد ظهرت على الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، أعراض خفيفة.

وقال الديوان الملكي في بيان لهم إن الأمير الآن بصحة جيدة جداً، بحسب بيان الديوان الملكي الأردني.

الحسين بن عبد الله الثاني هو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية منذ الثاني من يوليو من عام 2009، وهو الوريث لعرش المملكة الأردنية الهاشمية بعد أبيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

منذ بلوغه سن الرشد القانوني عام 2012 م، تولّى الأمير الحسين مسؤوليات كثيرة في بعض الأحيان بكونه وصيًا على عرش المملكة، كما رافق والده الملك عبد الله الثاني في عدد من الزيارات الدولية والمحلية.

وفى عام 2015 م، أي عند بلوغه عامه العشرين، أصبح الأمير الحسين أصغر شخص يرأس جلسة لمجلس الأمن الدولي، وظهر ظهوراً عالمياً عندما ألقى خطابا موجها للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من ذلك العام تحدث فيه عن التطرف والإرهاب وكيفية حماية الشباب من الجماعات الإرهابية المتطرفة.

الأمير الحسين بن عبد الله هو الحفيد الثاني والأربعون للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

أنهى الحسين تعليمه الثانوي في مدرسة كينغز أكاديمي في مادبا في الأردن عام 2012، وحصل على تعليمه الجامعي في التاريخ الدولي من جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية التي تخرج منها عام 2016 وقد تخرج الأمير الحسين من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا 2017.

وجاء في نص البيان الصادر عن الديوان الملكي الهاشمي: «يعلن الديوان الملكي الهاشمي أنه بعد إجراء الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة مساء اليوم الاثنين إصابته بفيروس كورونا».

وأضاف البيان: «ظهرت على الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جدًا».

وتابع الديوان الملكي الهاشمي في بيانه: «وفقًا للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علمًا أن نتائج فحوصاتيهما التي أجريت اليوم كانت سلبية».

وفي ختام بيانه، أعرب الديوان الملكي الهاشمي، عن تمنياته بالشفاء العاجل للأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، ولجميع مصابي كورونا في المملكة الأردنية الهاشمية.