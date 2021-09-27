مدير «صحة السويس» يترأس اجتماع غرفة إدارة الأزمات لفيروس كورونا

ترأس وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي اجتماع غرفة إدارة الأزمات لفيروس كورونا.

وشدد الحفناوي على ضرورة المرور اليومي للفرق الطبية على المستشفيات للتأكد من الإجراءات المتبعة في ظل الموجة الرابعة من الجائحة.

وعقدت مديرية الصحة بالسويس اجتماعاً طارئاً مع قيادات مديرية الصحة، بحضور الدكتور رضا فكرى، وكيل المديرية، والدكتور سامح شكري، مدير عام الشئون العلاجية، والدكتور أحمد نوح، مدير إدارة المستشفيات.

وتناول الاجتماع مناقشة مديري المستشفيات والإدارات الفنية بالمديرية لخطة العمل اليومية والإجراءات المتبعة لمجابهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد بجميع منافذ تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات.

مدير �صحة السويس

مدير �صحة السويس

مدير �صحة السويس

مدير �صحة السويس

مدير �صحة السويس