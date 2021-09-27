محافظ أسوان يؤكد تطبيق «الثواب والعقاب» على القيادات التعليمية

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بتكريم المتميزين واستبعاد المقصرين من القيادات التعليمية وسرعة الإعلان عن مجموعات التقوية داخل المدارس، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمدرسي سناتر الدروس الخصوصية ومديري المدارس في حالة فرض التبرعات المادية والعينية، ومرور لجان المينى باص الطائر للتأكد من جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع دخول أي معلم أو إداري أو عامل للمدارس دون الحصول على جرعات التطعيم ضد كورونا، وإعادة الجدولة لسد عجز المعلمين، ومتابعة وصول الكتب المدرسية وتوافر التخت وتنظيم معارض "أهلاً بالمدارس".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته في إطار استعدادات محافظة أسوان لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022.

وأعطى المحافظ تعليماته بالمرور الميداني للتأكد من جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد بإجمالي 1430 مدرسة، مع تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لكافة المدارس ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

اجتماع محافظ أسوان

اجتماع محافظ أسوان