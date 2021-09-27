سفير كندا يزور جمعية «أيادى الخير» فى بنى سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نائبه عاصم سلامة بمرافقة السفير الكندي لويس دوماس، لتفقد جمعية أيادي الخير شرق النيل، ضمن برنامج زيارة السفير للمحافظة اليوم والتي شهدت توقيع مذكرتي تفاهم بين مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي"OWAP" الممول من الحكومة الكندية، وجمعيتي أيادي الخير والشباب من أجل التنمية.

سفير كندا يزور جمعية «أيادي الخير»

وخلال زيارة نائب المحافظ والسفير الكندي لمقر الجمعية ببني سليمان، تم استعراض أبرز الأنشطة والجهود والمشروعات التي تنفذها الجمعية، حيث تم استعراض مشروع تحسين نوعية الحياة للأطفال العاملين والمعرضين للخطر ومشروع الاستجابة للحماية الاجتماعية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مشروع تشغيل الشباب بالمناطق الريفية والحضرية.

سفير كندا يزور جمعية «أيادي الخير»

وشاهد نائب المحافظ والسفير الكندي جانباً من ورشة العمل التي تم عقدها ضمن برنامج تدريبي عن التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للسيدات والذي يهدف إلى استحداث أفكار تمكن السيدات من ريادة الأعمال والتخطيط والمتابعة وتنفيذ دراسات الجدوى وأثر التمكين الاقتصادي على تمكين المرأة اجتماعيا لتعزيز فرص المرأة في مجال التصنيع الزراعي بمجتمع بني سليمان وبياض العرب والترويج لمفهوم التمكين الاقتصادي وتوعية السيدات بحقوقهن وتغيير العادات والتقاليد المناهضة لعمل المرأة، وذلك في إطار مشروع "تمكين" الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع شركة إلينيا انترناشيونال الكندية OWAP.