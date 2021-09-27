الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سفير كندا يزور جمعية «أيادى الخير» فى بنى سويف

سفير كندا يزور جمعية
سفير كندا يزور جمعية «أيادي الخير»

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نائبه عاصم سلامة بمرافقة السفير الكندي لويس دوماس، لتفقد جمعية أيادي الخير شرق النيل، ضمن برنامج زيارة السفير للمحافظة اليوم والتي شهدت توقيع مذكرتي تفاهم بين مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي"OWAP" الممول من الحكومة الكندية، وجمعيتي أيادي الخير والشباب من أجل التنمية.

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سفير كندا يزور جمعية «أيادي الخير» 

وخلال زيارة نائب المحافظ والسفير الكندي لمقر الجمعية ببني سليمان، تم استعراض أبرز الأنشطة والجهود والمشروعات التي تنفذها الجمعية، حيث تم استعراض مشروع تحسين نوعية الحياة للأطفال العاملين والمعرضين للخطر ومشروع الاستجابة للحماية الاجتماعية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مشروع تشغيل الشباب بالمناطق الريفية والحضرية.

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سفير كندا يزور جمعية «أيادي الخير» 

وشاهد نائب المحافظ والسفير الكندي جانباً من ورشة العمل التي تم عقدها ضمن برنامج تدريبي عن التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للسيدات والذي يهدف إلى استحداث أفكار تمكن السيدات من ريادة الأعمال والتخطيط والمتابعة وتنفيذ دراسات الجدوى وأثر التمكين الاقتصادي على تمكين المرأة اجتماعيا لتعزيز فرص المرأة في مجال التصنيع الزراعي بمجتمع بني سليمان وبياض العرب والترويج لمفهوم التمكين الاقتصادي وتوعية السيدات بحقوقهن وتغيير العادات والتقاليد المناهضة لعمل المرأة، وذلك في إطار مشروع "تمكين" الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع شركة إلينيا انترناشيونال الكندية OWAP.

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سفير كندا يزور جمعية «أيادي الخير» 
بني سويف تنمية وزارة التضامن نائب محافظ بني سويف الحكومة الكندية المناطق الريفية

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