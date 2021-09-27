الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل تسجل 8668 إصابة و243 وفاة بكورونا

كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل تسجيل 8668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 21 مليونا و351 ألفًا و972 حالة.


وأوضح مجلس أمانات الصحة البرازيلي - في بيانات نشرتها وكالة الأنباء البرازيلية، اليوم الاثنين - أنه تم تسجيل 243 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 594 ألفا و443 حالة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليًا 20 مليونا و340 ألفا و373 شخصا على مستوى البلاد.

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