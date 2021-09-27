إبادة 11 فدان بانجو فى حملة أمنية مكبرة بالإسماعيلية

نجح منذ قليل، رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، خلال حملة أمنية، من ضبط 11 فدانا من مخدر البانجو، مزروعة في الظهير الصحراوي، بدائرة مركز شرطة القنطرة في الإسماعيلية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 125 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالبحيرة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة وبرفقته (أحد الأشخاص) ، وضبط بحوزتهما ( 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (900٫000) تسعمائة ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقاقير مخدرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك صيدلية، كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة) ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية للشباب والنشء الصغار بدون تذكرة طبية بمبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالصيدلية المشار إليها، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومنشطة ومهربة جمركياً وغير مسجلة ولا يصرح ببيعها للجمهور– مبلغ مالى– هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد بيعها للمواطنين من الشباب والنشء الصغار بدون تذكرة طبية لصرفها.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عناصر تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة ومطروح لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار والترويج للمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.