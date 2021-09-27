الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تجدد دعوتها لدعم الاقتصاد اليمنى للحفاظ على العملة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

جددت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، دعوتها إلى ضرورة الدعم العاجل لاقتصاد اليمن؛ للحفاظ على العملة المحلية التي تشهد تراجعًا قياسيًا.
 

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية باليمن- في بيان، أوردته قناة (اليمن) الفضائية الشرعية: أن هناك ضرورة عاجلة لدعم ‎الاقتصاد اليمني، للحفاظ على استقرار ‎العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي، داعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة الدعم العاجل لمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية، بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية.
 

جدير بالذكر أن العملة الوطنية في اليمن تشهد تراجعًا غير مسبوق أمام الأجنبية، وتجاوز سعر الدولار الواحد 1200 ريال، وسط تدهور كبير في الأوضاع المعيشية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

«انخفاض تدريجى».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

عادات تفعلها بعد سن الأربعين تتسبب في إصابتك بالنوبات القلبية

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

أبرزها «العنكبوت والجريمة».. خريطة دور العرض السينمائي خلال 3 أشهر

حقيقة فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بـ150 جنيهًا

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ.. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

ابتعد عن «أسلوب نتنياهو».. بينيت يناقش 3 ملفات في الأمم المتحدة

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟

الخارجية الفلسطينية تحمّل حكومات إسرائيل المتعاقبة مسئولية إضاعة فرص السلام