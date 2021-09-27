الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد زيارتها نيويورك.. رواد «تويتر» يعتقدون أن ميجان ميركل تقلد ميشيل أوباما

ميركل
ميركل

غالباً ما يتم نسخ اختيارات أزياء ميشيل أوباما وتحظى دائمًا بالإعجاب علي نطاق واسع، ويعتقد بعض خبراء الازياء أن ميشيل أوباما  شخص مشهور جدًا، تم تقليد ملابسه في  أنحاء العالم.

كما أن الزي الذي ارتدته عند تنصيب جو بايدن في يناير والذي تكون من  بدلة أرجوانية مع معطف بطول الأرضية من تصميم  سيرجيو هدسون لا يزال يثير الجدل ويتحدث الناس عنه حتى الآن وفقا لموقع pazzar.

 

 ميجان ميركل

ومؤخرا تمت ملاحظة أنه أثناء  زيارة ميجان ميركل  لمدرسة هارلم ، في  نيويورك هذا الأسبوع في إطار رحلتها إلى نيويورك مع الأمير هاري  كانت ترتدي بدلة حمراء اللون أحادية اللون أثناء قراءة كتابها "The Bench" في  فصل دراسي في PS 123 و اكتشف تويتر  المقارنات بين ملابسها ، ومعطف وسروال من تصميم  Loro Piana  وما ارتدته ميشيل أوباما عندما ظهرت للعلن في حفل تنصيب بايدن

 ميجان ميركل

كيف تفاعل المغردون على تويتر عند رؤيتهم زي ميجان ميركل

 

قال أحد المغردون على تويتر بأن هذا الزي يذكره بزي ميشيل أوباما في حفل تنصيب بايدن، بينمت غرد شخص آخر، قائلا إنها تقلد ميشيل في حفل التنصيب.

 

وتكررت مثل هذه التعليقات بشكل كبير حيث علق مستخدم آخر على تويتر: "أين ميشيل أوباما ؟"

لم يعجب مظهر ميجان ماركل غالبية مستخدمي تويتر، بل وصل الأمر لاعتقادهم أنها فشلت حتي في تقليد ميشيل أوباما، حيث قال أحد المغردون الغير معجبون بدوقة ساسكس “ميجان تحاول تقليد الزي الذي ترتديه ميشيل أوباما ،ولكنها  فشلت فشلاً ذريعاً وظهرت  وكأنها ترتدي بيجاما "

ميركل 

بعض المدافعون عن ميركل على تويتر

 

ميجان أيضا كان لها بعض المعجبين على تويتر ففي نفس  سياق  المقارنة علق  شخص واحد  قائلا  "أنه زي مختلف تمامًا بلون مختلف تمامًا ولا بأس بالشبه بين الزيين".

وتفاعل شخص آخر معبرا  بأن ميجان ميركل يمكن أن ترتدي ما شاءت من الملابس".

تويتر ميجان ميركل ميشيل أوباما الأمير هاري ميجان ميركل تقلد ميشيل أوباما زيارة الأمير هاري لنيويورك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

«انخفاض تدريجى».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

معجزة بحر البقر.. عاملون يكشفون أسباب دخول المشروع «موسوعة جينيس»

توقعات بارتفاع أسعار الوقود بعد زيادة سعر خام النفط العالمى

مصرع وإصابة 3 سقط عليهم سقف عقار فى الإسكندرية

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

«الأزهر»: لعبة «كونكر- Conquer» حرام شرعًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

كيف استنسخ "بينيت" مصطلحات "نتنياهو" في خطابه أمام الأمم المتحدة؟ (تحليل)

ابتعد عن «أسلوب نتنياهو».. بينيت يناقش 3 ملفات فى الأمم المتحدة

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟