بعد زيارتها نيويورك.. رواد «تويتر» يعتقدون أن ميجان ميركل تقلد ميشيل أوباما

غالباً ما يتم نسخ اختيارات أزياء ميشيل أوباما وتحظى دائمًا بالإعجاب علي نطاق واسع، ويعتقد بعض خبراء الازياء أن ميشيل أوباما شخص مشهور جدًا، تم تقليد ملابسه في أنحاء العالم.

كما أن الزي الذي ارتدته عند تنصيب جو بايدن في يناير والذي تكون من بدلة أرجوانية مع معطف بطول الأرضية من تصميم سيرجيو هدسون لا يزال يثير الجدل ويتحدث الناس عنه حتى الآن وفقا لموقع pazzar.

ميجان ميركل

ومؤخرا تمت ملاحظة أنه أثناء زيارة ميجان ميركل لمدرسة هارلم ، في نيويورك هذا الأسبوع في إطار رحلتها إلى نيويورك مع الأمير هاري كانت ترتدي بدلة حمراء اللون أحادية اللون أثناء قراءة كتابها "The Bench" في فصل دراسي في PS 123 و اكتشف تويتر المقارنات بين ملابسها ، ومعطف وسروال من تصميم Loro Piana وما ارتدته ميشيل أوباما عندما ظهرت للعلن في حفل تنصيب بايدن

ميجان ميركل

كيف تفاعل المغردون على تويتر عند رؤيتهم زي ميجان ميركل

قال أحد المغردون على تويتر بأن هذا الزي يذكره بزي ميشيل أوباما في حفل تنصيب بايدن، بينمت غرد شخص آخر، قائلا إنها تقلد ميشيل في حفل التنصيب.

وتكررت مثل هذه التعليقات بشكل كبير حيث علق مستخدم آخر على تويتر: "أين ميشيل أوباما ؟"

لم يعجب مظهر ميجان ماركل غالبية مستخدمي تويتر، بل وصل الأمر لاعتقادهم أنها فشلت حتي في تقليد ميشيل أوباما، حيث قال أحد المغردون الغير معجبون بدوقة ساسكس “ميجان تحاول تقليد الزي الذي ترتديه ميشيل أوباما ،ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً وظهرت وكأنها ترتدي بيجاما "

ميركل

بعض المدافعون عن ميركل على تويتر

ميجان أيضا كان لها بعض المعجبين على تويتر ففي نفس سياق المقارنة علق شخص واحد قائلا "أنه زي مختلف تمامًا بلون مختلف تمامًا ولا بأس بالشبه بين الزيين".

وتفاعل شخص آخر معبرا بأن ميجان ميركل يمكن أن ترتدي ما شاءت من الملابس".