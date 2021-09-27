قصر السينما يفتتح الملتقى الثالث لأفلام المحاولة بـ«محمية وادي الريان» (صور)

افتتح الملتقى الثالث لأفلام المحاولة بقصر السينما في حفل جماهيري بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة حنان موسى مدير عام الإدارة العامة للدراسات والبحوث، والدكتورة منى شعير مدير عام الإدارة العامة للقصور المتخصصة، والفنان والسيناريست تامر عبد المنعم مدير قصر السينما.

وأحيا الحفل فرقة التذوق الفني بالإسكندرية بقيادة المايسترو محمود أبو زيد التي أمتعت الجمهور بباقة من أجمل الأغاني المصرية والعربية من أغاني التراث وزمن الفن الجميل، كما قدمت الحفلة الإعلامية المتميزة مريم يعقوب، وأشرف على الحفل هتان عبد العظيم وأحمد عبد النبي.

الملتقى الثالث لأفلام المحاولة بقصر السينما

وافتتح المهرجان بعرض الفيلم الوثائقي التسجيلي «محمية وادي الريان»، وهو نتاج مشروع «إبدأ حلمك.. السينما بين يديك» في محافظة الفيوم، والفيلم من إخراج بهاء الدين مصطفى أحد الطلاب المتميزين في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما، حيث أن الفيلم من عمل 4 طلاب متميزين في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما (إخراج – تصوير – مونتاج – سيناريو).

الملتقى الثالث لأفلام المحاولة بقصر السينما

وأشرف على فيلم «محمية وادي الريان» المخرج فخر الدين نجيدة (إخراج)، ومدير التصوير د. زايد نايف (تصوير)، والمونتير حسام المحفوظي (مونتاج)، والسيناريست تامر عبد المنعم (سيناريو).

كما شارك في عمل الفيلم مهندس الصوت هتان عبد العظيم، ومديرة الإنتاج رشا إبراهيم.

الفيلم من بطولة أحمد بدير وإيمي الجندي وفرج يوسف وعبد الرؤوف الجندي ومن إخراج عمرو البهيدي، ومساعدين المخرج هاجر سلامة ومنى عدليي ومدير التصوير وائل يوسف وأمير يوسف، ومدير الإنتاج عمر الحلواني، ومهندس صوت توني نادر، ومكساج رحيم سامح، ومهندسة ديكور مي جمال، وفريق الإنتاج أحمد محمود، تامر فهمي، ندى جلال، وموسيقى الفيلم محمود طلعت.

الملتقى الثالث لأفلام المحاولة بقصر السينما

الملتقى الثالث لأفلام المحاولة بقصر السينما

الملتقى الثالث لأفلام المحاولة بقصر السينما

الملتقى الثالث لأفلام المحاولة بقصر السينما

الملتقى الثالث لأفلام المحاولة بقصر السينما

IMG-20210927-WA0012