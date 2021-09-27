5 أشياء يحتاجها جسمك مع التقدم في العمر 

مع التقدم في العمر يحتاج الجسم لتغيير بعض العادات الغذائية والصحية، من أجل الحماية من خطر الإصابة بالأمراض والحفاظ على صحة الأعضاء الداخلية.

ففي السطور التالية سلط الأطباء بموقع "ويب ميد" الضوء، على الأشياء التي يحتاجها جسمك مع التقدم في العمر.

الكالسيوم:

مع التقدم في العمر، يمكن أن تبدأ في فقدان المزيد من هذا المعدن مما تمتصه، ويمكن أن يجعل عظامك تنكسر بسهولة والإصابة بهشاشة العظام، خاصةً عند النساء بعد انقطاع الطمث.

يساعد الكالسيوم عضلاتك وأعصابك وخلاياك وأوعيتك الدموية على العمل بشكل صحيح، بالإضافة إلى عظامك، حيث يمكن الحصول على هذا المعدن من الطعام.

يوصي الأطباء بضرورة أن يجب أن تحصل النساء فوق سن الخمسين والرجال فوق 70 عامًا على حوالي 20٪ أكثر من البالغين الآخرين، حيث يعتبر الحليب والزبادي والجبن مصادر جيدة.

فيتامين ب 12:

يساعد فيتامين ب 12، في تكوين الدم والخلايا العصبية، حيث يمكن أن تحصل عليه بشكل طبيعي من الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.

ووفقًا لآخر الإحصائيات لمنظمة الصحة العالمية، يعاني ما يصل إلى 30٪ من الأشخاص فوق سن الخمسين من التهاب المعدة الضموري، مما يجعل من الصعب على الجسم امتصاصه من الأطعمة، كما يمكن أن تساهم مضادات الحموضة وبعض الأدوية وجراحة إنقاص الوزن في نقص فيتامين ب 12.

فيتامين د:

جسمك يحتاج فيتامين د، لامتصاص الكالسيوم، لذا يساعد فيتامين د أيضًا عضلاتك وأعصابك وجهاز المناعة على العمل بشكل صحيح.

يحصل معظم الناس على بعض فيتامين د من ضوء الشمس. لكن جسمك يصبح أقل قدرة على تحويل أشعة الشمس إلى فيتامين د مع تقدمك في العمر.

يصعب الحصول على هذا الفيتامين من الأطعمة، لكن الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين هي مصدر جيد.

فيتامين ب 6:

يستخدمه جسمك لمحاربة الجراثيم وتوليد الطاقة، كما أنه يساعد على نمو أدمغة الأطفال، حيث وجدت بعض الدراسات روابط بين مستويات الدم المرتفعة B6 لدى كبار السن وتحسين الذاكرة، بالإضافة إلى تحسن القدرات العقلية لدى الأشخاص المصابين بالخرف.

المغنيسيوم:

يساعد جسمك على إنتاج البروتين والعظام، ويحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم، حيث يمكنك الحصول عليه من المكسرات والبذور والخضر الورقية.