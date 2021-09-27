الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاحتفال بتسليم شهادات محو الأمية لمجموعة من العاملين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تحتفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا غدًا "الثلاثاء" بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار بتسليم شهادات اجتياز "اختبار محو الأمية" لمجموعة من العاملين بالجامعة، وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور محمد عمر أبودوح، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
صرح بذلك الدكتور شريف رفعت نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقال إن تسليم شهادات اجتياز "اختبار محو الأمية" لعدد من العاملين بالجامعة يأتى فى إطار بروتوكول التعاون الذى وقعته الجامعة مع هيئة تعليم الكبار والذى أسفر عن عقد العديد من الدورات والاختبارات لمجموعة من العاملين فى الجامعة.
وقال نائب رئيس الجامعة إن البرتوكول بين جامعة مصر وهيئة تعليم الكبار، تناول أيضًا العديد من أوجه التعاون المثمر بين الجانبين، بهدف خدمة المجتمع والعمل على محو أمية غير المتعلمين والمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، حيث إن البروتوكول يهدف إلى القضاء على الأمية في المجتمع والسعي نحو مجتمع أفضل خالٍ من الأمية.
وقال الدكتور شريف رفعت إن رؤية الجامعة تتمثل في مشاركة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في إعداد مواطن متعلم منتج ومستنير، وقادر على المشاركة في التنمية المستدامة للدولة المصرية، والتي تاتي على أولويات اهتمام القيادة السياسية، وبما يتماشى مع رؤية الدولة 2030.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

«يعاني من الصفرة».. أم تلقي بطفلها في المنوفية وتترك رسالة مؤثرة بجانبه

حقيقة فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بـ150 جنيهًا

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

حريق في منزل الفنانة منة فضالي وإصابة والدتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ.. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟

الخارجية الفلسطينية تحمّل حكومات إسرائيل المتعاقبة مسئولية إضاعة فرص السلام

مدير عام الأوقاف بالقدس: الاحتلال حول الأقصى إلى ثكنة عسكرية