مصرع وإصابة 10 جراء زلزال جزيرة كريت

أعلنت السلطات اليونانية عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب جزيرة كريت، اليوم الإثنين، وبلغت شدته 5,8 درجة على الأقل على مقياس ريختر.

وألحق الزلزال أضرارًا بمنازل وكنائس، وتسبب في انهيارات صخرية بالقرب من مدينة هيراكليون، رابع أكبر مدن اليونان، ودفع المواطنين إلى الخروج إلى شوارع المدينة، وتم إخلاء المدارس، حيث ضربت هزات ارتدادية متكررة المنطقة، مما زاد من الأضرار التي لحقت بالقرى القريبة من مركز الزلزال، حسب ما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.

وذكرت وزارة أزمة المناخ والحماية المدنية في اليونان أنه وفقًا لتقارير واردة من السلطات المحلية، فقد لقي شخص مصرعه وأصيب تسعة آخرون بجروح، ولم تتح على الفور أي معلومات بشأن ملابسات الوفاة والإصابات.

وأفاد معهد أثينا للديناميكية الجيولوجية بأن الزلزال وقع في الساعة 09:17 صباحًا (06:17 بتوقيت جرينتش)، ومركزه على بعد 246 كيلومترًا جنوب شرقي العاصمة اليونانية أثينا.

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أفادا بأن شدة الزلزال الأولية بلغت 6 درجات على مقياس ريختر، لكن معهد أثينا للديناميكية الجيولوجية أفاد بأن شدته بلغت 5,8 درجة على مقياس ريختر.

كما ضربت المنطقة ما لا يقل عن تسع هزات ارتدادية، أفاد معهد أثينا بأن أقواها كان بشدة 4,6 درجة وفق التقديرات الأولية.