الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع وإصابة 10 جراء زلزال جزيرة كريت

زلزال
زلزال

أعلنت السلطات اليونانية عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب جزيرة كريت، اليوم الإثنين، وبلغت شدته 5,8 درجة على الأقل على مقياس ريختر.

وألحق الزلزال أضرارًا بمنازل وكنائس، وتسبب في انهيارات صخرية بالقرب من مدينة هيراكليون، رابع أكبر مدن اليونان، ودفع المواطنين إلى الخروج إلى شوارع المدينة، وتم إخلاء المدارس، حيث ضربت هزات ارتدادية متكررة المنطقة، مما زاد من الأضرار التي لحقت بالقرى القريبة من مركز الزلزال، حسب ما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.

وذكرت وزارة أزمة المناخ والحماية المدنية في اليونان أنه وفقًا لتقارير واردة من السلطات المحلية، فقد لقي شخص مصرعه وأصيب تسعة آخرون بجروح، ولم تتح على الفور أي معلومات بشأن ملابسات الوفاة والإصابات.

وأفاد معهد أثينا للديناميكية الجيولوجية بأن الزلزال وقع في الساعة 09:17 صباحًا (06:17 بتوقيت جرينتش)، ومركزه على بعد 246 كيلومترًا جنوب شرقي العاصمة اليونانية أثينا.

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أفادا بأن شدة الزلزال الأولية بلغت 6 درجات على مقياس ريختر، لكن معهد أثينا للديناميكية الجيولوجية أفاد بأن شدته بلغت 5,8 درجة على مقياس ريختر. 

كما ضربت المنطقة ما لا يقل عن تسع هزات ارتدادية، أفاد معهد أثينا بأن أقواها كان بشدة 4,6 درجة وفق التقديرات الأولية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

«يعاني من الصفرة».. أم تلقي بطفلها في المنوفية وتترك رسالة مؤثرة بجانبه

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

حقيقة فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بـ150 جنيهًا

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

حريق في منزل الفنانة منة فضالي وإصابة والدتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ.. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟

الخارجية الفلسطينية تحمّل حكومات إسرائيل المتعاقبة مسئولية إضاعة فرص السلام

مدير عام الأوقاف بالقدس: الاحتلال حول الأقصى إلى ثكنة عسكرية