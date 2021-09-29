القلق.. أبرز مشكلات الصحة العقلية شيوعا عند الأمهات

تصاب الكثير من النساء بعد الزواج باضطرابات نفسية كبيرة، وبعض الأمراض العقلية، والمرض العقلي هو مصطلح عام لمجموعة من الأمراض التي قد تشمل الأعراض التي يمكن أن تؤثر على تفكير الشخص أو تصوراته أو مزاجه أو سلوكه.

وبحسب موقع cdc يمكن أن يجعل المرض العقلي من الصعب على شخص ما التعامل مع العمل والعلاقات والمتطلبات الأخرى، العلاقة بين التوتر والمرض العقلي معقدة، لكن من المعروف أن التوتر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم نوبة المرض العقلي، يقدم “الدستور” بعض من أكثر مشكلات الصحة العقلية والأمراض العقلية شيوعًا عند الأمهات.

اضطرابات القلق:

اضطرابات القلق هي مجموعة من اضطرابات الصحة العقلية التي تشمل اضطرابات القلق العامة، والرهاب الاجتماعي ، والرهاب المحدد، واضطرابات الهلع، واضطراب الوسواس القهري واضطراب ما بعد الصدمة يمكن أن تؤدي اضطرابات القلق إذا لم يتم علاجها إلى إضعاف كبير في حياة الناس اليومية.

الاضطرابات العاطفية بين القطبين:

الاضطراب العاطفي ثنائي القطب هو نوع من اضطراب المزاج ، كان يشار إليه سابقًا باسم "الاكتئاب الهوسي"، يعاني الشخص المصاب بالاضطراب ثنائي القطب من نوبات الهوس الابتهاج والاكتئاب، قد يعاني الشخص أو لا يعاني من أعراض ذهانية، السبب الدقيق غير معروف، ولكن تم تحديد الاستعداد الوراثي بوضوح، يمكن أن تؤدي الضغوطات البيئية أيضًا إلى حدوث نوبات من هذا المرض العقلي.

الكآبة:

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يتميز بانخفاض المزاج وفقدان الاهتمام والمتعة وانخفاض الطاقة إنه ليس مجرد شعور بالحزن هناك أنواع وأعراض مختلفة للاكتئاب هناك مستويات متفاوتة من الشدة والأعراض المرتبطة بالاكتئاب يمكن أن تؤدي أعراض الاكتئاب إلى زيادة خطر الأفكار أو السلوكيات الانتحارية.

اضطرابات التفكك والانفصام:

التفكك هو عملية عقلية ينفصل فيها الشخص عن أفكاره أو مشاعره أو ذكرياته أو إحساسه بالهوية تشمل الاضطرابات الانفصامية فقدان الذاكرة الانفصام ، والشرود الانفصالي ، واضطراب تبدد الشخصية ، واضطراب الهوية الانفصامية.

اضطرابات الأكل:

تشمل اضطرابات الأكل فقدان الشهية والنهام العصبي واضطرابات الأكل بنهم تؤثر اضطرابات الأكل على الإناث ويمكن أن يكون لها عواقب نفسية وجسدية خطيرة.

اضطراب الوسواس القهري:

اضطراب الوسواس القهري هو اضطراب القلق، الوساوس هي أفكار أو صور أو دوافع متكررة تدخلية وغير مرغوب فيها، القهرات هي طقوس متكررة مضيعة للوقت ومزعجة.

جنون العظمة أو البارانويا:

البارانويا هو الشعور غير المنطقي والمستمر بأن الناس "يسعون للحصول عليك"، قد يكون البارانويا أحد أعراض الحالات التي تشمل اضطراب الشخصية المصحوب بجنون العظمة والاضطراب الوهمي بجنون العظمة والفصام.

اضطراب ما بعد الصدمة:

اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) هو حالة صحية عقلية يمكن أن تتطور كرد فعل للأشخاص الذين عانوا من أي حدث صادم يمكن أن يكون هذا بسبب حادث سيارة أو غيره من الحوادث الخطيرة ، أو الاعتداء الجسدي أو الجنسي، أو الأحداث المرتبطة بالحرب أو التعذيب، أو الكوارث الطبيعية.

ذهان:

يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بالذهان من الأوهام والهلوسة والارتباك في التفكير يمكن أن يحدث الذهان في عدد من الأمراض العقلية، بما في ذلك الذهان الناجم عن الفصام واضطرابات المزاج، يمكن للأدوية والدعم النفسي أن يخففا من أعراض الذهان أو حتى يزيلهما.

انفصام فى الشخصية:

الفصام هو اضطراب ذهاني معقد يتميز باضطراب التفكير والعواطف، وتصور مشوه للواقع تتباين أعراض الفصام بشكل كبير ولكنها قد تشمل الهلوسة والأوهام واضطراب التفكير والانسحاب الاجتماعي ونقص الحافز وضعف التفكير والذاكرة، الأشخاص المصابون بالفصام معرضون بشدة لخطر الانتحار.