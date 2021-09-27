الإثنين 27 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بنجلاديش: تطعيم ما يزيد على 40 مليون شخص ضد كورونا

كورونا
كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بنجلاديش عن انخفاض معدل الإصابات والوفيات اليومية بالبلاد بعد تطعيم ما يزيد على 40 مليون شخص باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.


وأوضحت وزارة الصحة- وفقًا لصحيفة (بروثوم ألو) المحلية البنغالية اليوم الإثنين- أنه تم تطعيم 40 مليونًا و317 ألفًا و634 شخصًا بالجرعة الأولى على مستوى البلاد من بينهم 16 مليونًا و123 ألفًا و538 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.


وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك الإجمالي إلى مليون و552 ألفًا و563 حالة على مستوى البلاد.


وأضافت أنه تم تسجيل 25 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 27 ألفًا و439 حالة.

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