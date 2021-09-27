الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس بيلاروسيا يتهم الاتحاد الأوروبى بـ«تضليل» العالم فيما يتعلق بالمهاجرين

ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو

اتهم الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لبيلاروسيا، باستخدام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة "لتضليل" المجتمع العالمي بأسره، لاسيما اتهام مواطني بلاده بالتدبير لأزمة المهاجرين.

كما أشار لوكاشينكو- حسبما نقلت عنه وكالة أنباء «تاس» الروسية اليوم الاثنين- إلى احتجاز المهاجرين المصابين بجروح خطيرة على الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، قائلا: "أود أن أغتنم هذه الفرصة اليوم لأطلب من المنظمات الدولية والقادة ومن يُطلق عليهم المجتمع المدني في الدول الغربية الانتباه إلى الوضع على الحدود ومراعاة حقوق الإنسان التي يعلنونها بأنفسهم".

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها ليتوانيا، تشهد تدفقا كبيرا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود مع بيلاروسيا، فيما يدرس الاتحاد فرض "عقوبات اقتصادية أقوى" لوقف تسلل المهاجرين إلى الاتّحاد من بيلاروسيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

«يعاني من الصفرة».. أم تلقي بطفلها في المنوفية وتترك رسالة مؤثرة بجانبه

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

حقيقة فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بـ150 جنيهًا

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

حريق في منزل الفنانة منة فضالي وإصابة والدتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ.. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟

الخارجية الفلسطينية تحمّل حكومات إسرائيل المتعاقبة مسئولية إضاعة فرص السلام

مدير عام الأوقاف بالقدس: الاحتلال حول الأقصى إلى ثكنة عسكرية