رئيس بيلاروسيا يتهم الاتحاد الأوروبى بـ«تضليل» العالم فيما يتعلق بالمهاجرين

اتهم الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لبيلاروسيا، باستخدام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة "لتضليل" المجتمع العالمي بأسره، لاسيما اتهام مواطني بلاده بالتدبير لأزمة المهاجرين.

كما أشار لوكاشينكو- حسبما نقلت عنه وكالة أنباء «تاس» الروسية اليوم الاثنين- إلى احتجاز المهاجرين المصابين بجروح خطيرة على الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، قائلا: "أود أن أغتنم هذه الفرصة اليوم لأطلب من المنظمات الدولية والقادة ومن يُطلق عليهم المجتمع المدني في الدول الغربية الانتباه إلى الوضع على الحدود ومراعاة حقوق الإنسان التي يعلنونها بأنفسهم".

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها ليتوانيا، تشهد تدفقا كبيرا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود مع بيلاروسيا، فيما يدرس الاتحاد فرض "عقوبات اقتصادية أقوى" لوقف تسلل المهاجرين إلى الاتّحاد من بيلاروسيا.