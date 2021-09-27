«فيس بوك» توقف العمل على مشروع «إنستجرام» للأطفال

أعلنت منصة «فيس بوك»، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، وقف العمل مؤقتا في مشروع تطبيق إنستجرام للأطفال.

وقالت المنصة - في بيان اليوم الاثنين - "بينما نعتقد أن إنشاء "Instagram Kids" هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، فإن منصة إنستجرام وشركتها الأم «فيس بوك» ستعيدان تقييم المشروع في وقت لاحق".

وأوضحت أنها ستواصل التركيز على سلامة المراهقين وتوسيع ميزات الإشراف الأبوي للمراهقين في تطبيق «إنستجرام».

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن منصة فيسبوك واجهت انتقادات حادة من المشرعين والمستخدمين بسبب خطته لتطوير "Instagram Kids".

ووقع 44 مدعيًا عامًا في مايو خطابًا موجهًا إلى مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "فيس بوك"، لحثه على إلغاء خطط "إنستجرام" المخصصة للمستخدمين الأصغر سنًا، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالصحة العقلية والخصوصية، وذلك بعد أقل من شهر من إبداء مجموعات سلامة الأطفال والكونجرس مخاوف مماثلة.

وكانت منصة "فيس بوك" قد أعلنت مارس الماضي عزمها إطلاق منصة "إنستجرام" للأطفال دون سن الـ13 عامًا، رغم ضغط المشرعين للتراجع عن الخطة، بينما أعلنت في الوقت نفسه عن تحديثات جديدة لمعالجة المخاوف بشأن سلامة المستخدمين الأصغر سنًا على منصاتها.