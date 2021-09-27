الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بغداد: وفد قنصلى للحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا لتسهيل عودة العراقيين الراغبين

وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إرسال وفد قنصلي إلى الحدود المشتركةِ بين ليتوانيا وبيلاروسيا لغرض منح جوازات المرور للعراقيين الراغبين في العودةِ الطوعية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الاثنين - أن ذلك جاء استجابة لمناشداتِ عدد من المهاجرين العراقيين، وسفارة جمهورية العراق في بولندا.

وأشار إلى أن الإجراء يأتي "لغرض منح جوازات المرور للمواطنين الراغبين بالعودة الطوعية، والإطلاع على ظروف إقامة الآخرين ومعرفة متطلباتهم الإنسانية".

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