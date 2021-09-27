الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سنغافورة ترسل 122 ألفًا و400 جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى تايلاند

لقاح
لقاح

أعلنت وزارة الخارجية في سنغافورة إرسال 122 ألفا و400 جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا لتايلاند.

وأوضحت الوزارة- وفقًا لشبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية اليوم الاثنين- أن تايلاند استلمت إلى جانب اللقاحات 200 ألف اختبار تشخيصي و500 ألف مسحة للبلعوم، كما سلم السفير السنغافوري ببانكوك، كيفن تشيوك، الشحنة لنائب رئيس وزراء تايلاند وزير الصحة، أنوتين تشارنفيراكول. 

وأكدت أن البلدين صديقان مقربان لديهما روابط ثنائية قوية، وأن هذا الإسهام يدعم التزام البلدين لمواجهة الوباء سويا. 

يُذكر أن السلطات الصحية في تايلاند قد سجلت اليوم أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 101 حالة وفاة.
 

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