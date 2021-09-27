الإثنين 27 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة المنوفية: تحرير 33 محضر بحملة غذائية مكثفة بمركز السادات

محضر بحملة غذائية
محضر بحملة غذائية مكثفة

شن فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية برئاسة حسن جلال مراقب أول الأغذية بالمديرية، بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بالسادات حملة مكثفة على المحال التجارية، وأسفرت الحملة عن الآتي:

 المرور على 25 منشأة غذائية وسحب 120 عينة وإرسالها إلى المعمل المشترك، كما  تم تحرير 25 محضر شهادات صحية طبقًا للقرار رقم 97 لسنة 67، وتم تحرير 8 محاضر اشتراطات صحية طبقًا للقرار رقم 96 لسنه 67. 

وتم إعدام 496 كجم أغذية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى كما  تم إعدام 100 لتر زيت للتلف وتغير في الخواص الطبيعية.

 

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