الإثنين 27 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

1555 مكتبا تموينيا ومركز خدمات نموذجي يستقبل طلبات إضافة المواليد على البطاقات

وزير التموين
وزير التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال 1555 مكتبا تموينيا و مراكز خدمات تموينية متطورة و نموذجية، في استقبال طلبات إضافة المواليد الجدد على البطاقات من خلال تفعيل تلك  الخدمة الجديدة، وهي إضافة المواليد الجدد على "سيستم "موقع دعم مصر و بوابة مصر الرقمية.

واشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية في إضافة المواليد الجدد، ألا يزيد الدخل عن 2400 جنيه شهريا لموظفي القطاع العام والخاص والحكومي، و1500 جنيه لاصحاب المعاشات، و1200 جنيه للعمالة الموسمية المؤقتة.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الإضافة  لفردين على الأكثر يتضمن الزوج و الزوجه وطفلين حد اقصى بصرف السلع التموينيه بحد أقصى 4 افراد على البطاقة التموينية،  ليحصل كل فرد على البطاقة التموينية كمتوسط 50 جنيها باجمالى 200 جنيه شهريا، يحصل في مقابلها على سلع تموينية من خلال بدالي التموين، و مشروع جمعيتي، و المجمعات الاستهلاكية، و"الهايبرات" التابعة لشركات تجارة الجملة العامة والمصرية، التي تغطي محافظات الوجهين البحري والقبلي.

 وأدى تفعيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لخدمة إضافة المواليد على "سيستم" منظومة البطاقات التموينية إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر و بوابة مصر الرقمية و مكاتب التموين ومراكز التموين المتطورة، إلى ارتفاع اعداد  الخدمات الى 12 خدمة. 

وزارة التموين خدمات بطاقات التموين موقع دعم مصر البطاقة التموينية مكاتب التموين موظفي القطاع العام مراكز التموين المتطورة بوابة مصر الرقمية إضافة المواليد الجدد بوابة مصر الرقمي خدمات تموينية

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وائل لطفي

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