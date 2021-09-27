الإثنين 27 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد هزيمته في الانتخابات.. أول تعليق لزعيم الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني

زعيم حزب الاتحاد
زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني أرمين لاشيت

أقر زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني أرمين لاشيت، بمسؤوليته عن خسارة الانتخابات الألمانية معتبرا أن حزب المحافظين "يحتاج إلى تجديد"، حسبما أفادت سكاي نيوز.

وفاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بالانتخابات البرلمانية في ألمانيا،  أولاف شولتز.

وفي أول تعليق له بعد فوزه في الانتخابات، أكد زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي،  أن نتائج الانتخابات تعكس رغبة الناخبين الألمان في تغيير حكومة بلادهم.

ووفقًا للنتائج الرسمية الأولية التي أعلنتها الهيئة الانتخابية الفدرالية الاثنين، فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أولاف شولتز، بعد أن حصد 25.7% من الأصوات متقدمًا بشكل طفيف على المسيحيين الديمقراطيين المحافظين بقيادة أرمين لاشيت، والذين تراجعوا إلى مستوى منخفض تاريخيًا بعد أن حل الحزب في المركز الثاني بنسبة 24.1% من الأصوات، فيما حصل حل حزب الخضر ثالثًا بنسبة 14.8%، تلاه الحزب الديمقراطي الحر بنسبة 11.5%.

فيما وظهرت أحزاب يسار الوسط كأكبر الفائزين في هذه الانتخابات حيث حصل كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر على أكثر من 5 %، مقارنة بنتائجهما في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة في عام 2017.

كما تكبدت الكتلة المحافظة خسائر فادحة مع انتهاء عهد أنجيلا ميركل حيث انخفضت النسب إلى أكثر من 8 في المائة عن الانتخابات السابقة، وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في جميع أنحاء ألمانيا أمس الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد لاختيار مرشح خلفا لأنجيلا ميركل التي شغلت منصب المستشارة الألمانية لأربع ولايات متتالية.

ووفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي، فإن حوالي 60.4 مليون ألماني لهم حق التصويت في هذه الانتخابات التي ستمثل نهاية 16 عاما من حكم أنجيلا ميركل كمستشارة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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