طواريء بمديريات التعليم والجامعات استعداداً للعام الدراسي الجديد

أعلنت مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد حالة الطواريء استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020/2021.

ووفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، ينطلق الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وسط إجراءات أمنية واحترازية جديدة ومشددة نظرا لقدوم الموجه الرابعة من فيروس كورونا، التي بدأت تضرب في عدد كبير من الدول.

وشددت وزارة التربية والتعليم على تجهيز المدارس وتعقيمها ضد فيروس كورونا، وإجراء الصيانات العاجلة والبسيطة للمدارس، وتوفير المقاعد الخشبية داخل الفصول الدراسية، حيث تعمل المدارس على الانتهاء من أعمال الصيانة من دهانات وتركيب لمبات للإضاءة داخل الفصول.

وقررت وزارة التربية والتعليم بإعطاء المعلمين لقاح فيروس كورونا بشكل اجباري، لما يقرب من 2 مليون معلم وموظف وإداري، من العاملين بالمديريات والادارات التعليمية والمدارس، حفاظا عليهم من انتشار فيروس كورونا، وتقليل نسب الاصابة بينهم.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن المعلم الذي يمتنع عن الحصول على اللقاح سوف يطالب بمسحه كل 3 أيام وستكون على حسابه الشخصي، مشدداً أن من يرفض الحصول على اللقاح او إجراء مسحة كل 3 ايام من المعلمين لن يدخل المدرسة.

وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن حضور الطلاب والمعلمين بشكل يومي هذا العام مع التشديد على أخذ الحضور والغياب في المدارس، إلا فى الحالات الاستثنائية والتى تحددها اللجنة الطبية المسئوله، عن حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد وزير التربية والتعليم، أن هناك تنسيق مع مديريات الصحة على مستوى المحافظات لمتابعة الوضع الصحى فى المدارس مع بداية دخول الدراسة، حيث يتم تشكيل لجان من الوزارتين التربية والتعليم والصحة لمتابعة الوضع الصحى بشكل يومى ومتواصل حرصا على مصلحة الطلاب، ولكن لم يصدر أي قرار رسمي من وزارة الصحة بتطعيم طلاب بالمدارس حتى الآن.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه سوف يتم توفير طبيب مدرسي في كافة المدارس لمتابعة الحالة الطبية للتلاميذ داخل المدارس حتى إذا أصيب أحد التلاميذ بالفيروس سيتم اكتشاف إصابته وعزله على الفور عن باقي طلاب المدرسة وسوف يتم رفع تقرير دوري بالحالة الصحية داخل المدارس إلى وزير التربية والتعليم وسوف تكون هناك متابعة دورية بين الوزارة ووزارة الصحة والسكان

وقررت الوزارة، ضرورة تحصيل المصروفات المدرسية، على أن لا يتم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2021/ 2022.

كما ستوفر الوزارة آلية وموقع لتلقى شكاوى أولياء الأمور مع بداية الدراسة، لأول مرة، مع تفعيل دور القنوات الفضائية والتعليم عن بعد باعتباره وسيله مساعدة حرصا على استفادة الطلاب منها، خاصة مع توقف الدراسة بسبب كورونا خلال العامين الماضيين.

وتستعد المديريات التعليمية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، بالتنسيق مع الإدارات والمدارس، لإعداد القوائم النهائية بأسماء الطلاب، بعد انتهاء عمليات التقديم بالمراحل الجديدة والتحويلات بين المدارس، فيما تستعد المدارس لتوزيع الحصص المدرسية على المعلمين وفق القواعد المنظمة لذلك، وبحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

فيما بدأت المديريات التعليمية فى توزيع الكتب المدرسية على الادارات التعليمية، لتوزيعها على المدارس خلال الايام المقبله، وتشمل مناهج المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، لافتاً إلى أن مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة لم تصل إلى المديرية حتى الآن.

وقالت نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الشخصيات الرئيسية في مناهج الصف الرابع الجديد للعام الدراسي 2021-2022 تمثل نسيج المجتمع المصري، حيث تتوالى المواقف والأحداث والتفاعل بين الشخصيات دون إشارة أو توجيه مباشر.

وأضافت مدير مركز تطوير المناهج، في تصريحات لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بالفيس بوك، أن وجود هذه الشخصيات في الكتب يرسخ في نفس المتعلم الفكرة المستهدفة، بأن التنوع هو الأصل في المجتمعات، فلكل منا دوره ومسؤولياته ولنا نفس الحقوق وهذه هي المواطنة.

ويحتوى منهج القيم وإحترام الاخر، الذي يدرس لآول مرة للصف الرابع الابتدائي، الذي قامت بتأليفه دار النهضة للنشر، على عدة مهارات من اهمها الاعتماد علي النفس حيث يعلم الكتاب الطالب كيفية ترتيب ملابسه بمفرده وكتابة درسه بمفرده وغسيل الصحون بعد تناول الطعام واعداد حقيبة المدرسة بمفرده وترتيب سريره بمفرده أيضا.

بالاضافة الي أن الكتاب يحتوي علي بعض الدروس التي تفهم الطالب كيفية احترام مشاعر الاخرين والتعاطف معها.

ومنهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات احد المقررات الجديدة في الصف الرابع الابتدائي وفيه سوف يكتشف الطفل كيف طورت التكنولوجيا جوانب حياتنا المختلفة الاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية وحتي الترفيهية .

وسيعرف الطفل كيف يتعامل مع التكنولوجيا ويطبق ما تعلمه في دراسته وحياته وكيف يلتزم اقصي درجات الامان في استخدامها ليحافظ علي نفسه.

ومن الأشياء الجيدة في هذا المقرر التنوع الكبير في أبطال القصص والحكايات لتشمل كل من يراهم أو يتعامل معهم في حياته الواقعية ليصل لفهم عن الآخر ويحترم التنوع ويراه قيمة مضافة.