الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 112 حالة تعدٍ على 12 ألف متر مربع و291 فدان

إزالة تعدي
إزالة تعدي

يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة؛ لاسترداد حق الدولة والشعب خلال الموجة الـ 18، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة. 

أوضح المحافظ أن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 60 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمساحة 12 ألف و59 متر مربع و52 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمساحة 291 فدان و7 قيراط و7 أسهم بمراكز ( فاقوس - كفر صقر - أولاد صقر- بلبيس - الإبراهيمية - أبو حماد - ههيا - الحسينية - ديرب نجم) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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