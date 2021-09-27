الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا ويؤكد توطيد العلاقات بين الجانبين

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، حيث تعد الزيارة الأولى له منذ توليه المنصب، وذلك لبحث سبل توطيد التعاون والتواصل بين الجانبين في العديد من المجالات.

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في البداية؛ رحب المحافظ بقنصل عام فرنسا على أرض الثغر، وقدم التهنئة له بمنصبه الجديد متمنيًا أن يحقق كل ما يسعي إليه في مسيرته الدبلوماسية بمدينة الإسكندرية.

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وأكد الشريف على قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على زيادة التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، لافتًا أن هناك العديد من الإتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية التي تؤكد على التواصل الثقافي والتجاري بين البلدين.

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من جانبه؛ قدم القنصل الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، معربًا عن رغبته في استمرار التواصل والتعاون بين الجانبين وحرصه الدائم على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بينهما على كافة الأصعدة.

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وأكد أن القنصلية الفرنسية على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم والاستشارات لمحافظة الإسكندرية في العديد من المشروعات التنموية.

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وخلال اللقاء؛ تمت مناقشة العديد من الموضوعات ومشروعات التعاون المشتركة التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري، كمشروع الدراجات، ومشروع المدرسة الفرنسية الجديدة، ومشروع إعادة تدوير المخلفات البلاستيك.

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