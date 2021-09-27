الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 31 21

الإسكندرية 29 19

وادى النطرون 30 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 29 23

مطروح 27 22

السلوم 28 21

سيوة 30 16

بورسعيد 29 23

دمياط 28 22

الزقازيق 31 21

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 31 20

السويس 31 20

العريش 29 21

رفح 29 20

رأس سدر 31 22

نخل 29 18

نويبع 31 25

طابا 29 22

كاترين 26 15

الطور 31 23

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 33 26

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 21

بنى سويف 32 21

المنيا 32 20

أسيوط 32 19

سوهاج 33 22

قنا 34 23

الأقصر 34 23

أسوان 35 24

إدفو 35 24

أبوسمبل 34 24

الوادى الجديد 34 19

شلاتين 34 24

أبورماد 33 25

حلايب 31 25

رأس حدربة 31 26