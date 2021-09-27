الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المملكة المتحدة: تحصين أكثر من ثلثي المواطنين بالكامل ضد «كورونا»

تلقيح كورونا
تلقيح كورونا

أعلنت المملكة المتحدة، تحصين أكثر من ثلثي سكانها بالكامل ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ لتصبح بذلك واحدة من الدول القليلة التي حققت هذا الأمر.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الإثنين، أن الأرقام الخاصة بالحكومة البريطانية، أوضحت أنه تم إعطاء 44.7 مليون جرعة ثانية، وهو ما يزيد قليلا على 6ر66% من إجمالي سكان المملكة المتحدة.
أما الدول الأخرى التي تجاوزت هذا الرقم خارج أوروبا تشمل كندا (مع ما لا يقل عن 70% من سكانها تم تحصينهم بالكامل)، وتشيلي (73%) وسنغافورة (76%).
ولكن تفوقت بعض الدول داخل أوروبا أيضًا على المملكة المتحدة فيما يتعلق بهدف تحصين ثلثي عدد السكان، مثل إيطاليا (67%)، وبلجيكا (71%) وأيرلندا (73%) وإسبانيا (77%)، كما أن البرتغال تواصل صدارتها بين دول العالم مع تلقي 84% على الأقل من إجمالي سكانها جرعتين من اللقاح.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19"، في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

 

لندن فيروس كورونا المملكة المتحدة بريطانيا

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وائل لطفي

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