محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات.. وإنشاء محاور مرورية جديدة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ميدان أحمد عابدين، استعدادًا لافتتاحه قريبًا، كما تفقد عدد من شوارع غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير التي تشهدها المحاور المرورية الجديدة، كما قاد محافظ كفر الشيخ حملة لإزالة الإشغالات بعدد من الأحياء والشوارع، محذرًا من التعدي على الشوارع الرئيسية، مؤكدًا أن الشارع حق للمواطن، موجها اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بشن حملات لإزالة الإشغالات، كما وجه بإنشاء محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح عزب، مدير إدارة المرور، ونواب رئيس المركز، ونواب رؤساء المدينة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير التي شهدتها شوارع ابراهيم المغازي، والنبوي المهندس، وشارع المدارس، ومحور سعد زغلول وشارع 21 بغرب العاصمة، وذلك في إطار استكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.

كما قاد محافظ كفر الشيخ حملة لإزالة الإشغالات بشوارع الخليفة المأمون والمصنع، ونبوي المهندس إبراهيم المغازي بشرق العاصمة، وكذلك بشارع صبري القاضي وشارع 21 غرب العاصمة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

يذكر أن عدد من الشوارع بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ، شهدت عدد من أعمال التطوير منها شارع النبوي المهندس، وشارع ابراهيم المغازى، لمتابعة أعمال التوسعة، والرصف بالانترلوك على جانبي الشوارع، وتمت عملية الرصف بالانترلوك وفق خط مستقيم، لتسهيل الحركة المرورية للمارة، كما شهدت منطقة غرب كفر الشيخ أعمال تطوير بانشاء محاور جديدة وشوارع ورصفها، للربط بين شرق وغرب العاصمة.