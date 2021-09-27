مجلس وزراء الداخلية العرب: افتتاح المؤتمر العربي الـ18 لرؤساء أجهزة الحماية المدنية بعد غد

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بعد غد الأربعاء، المؤتمر العربي الـ18 لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني).

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الاثنين، أنه سيشارك في المؤتمر، الذي ينعقد في نطاق الأمانة العامة للمجلس، رؤساء أجهزة الحماية المدنية وممثلوهم في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: دور أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في مواجهة جائحة وباء فيروس كورونا المستجد، والمستجدات في أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها، والتطورات والمستجدات في أنشطة ومهام أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)، الكودات الخاصة باستيراد المواد الكيميائية وتصديرها وتصنيعها وتخزينها وتداولها.

كما سيناقش المؤتمر الاتفاقية العربية للتعاون في مجال البحث والإنقاذ، واتفاقية للتعاون بين أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية، وكذلك خطة نموذجية لتعامل أجهزة الحماية المدنية مع الأحداث الإرهابية.. وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.