رئيس وزراء لبنان: الخطوة الأولى للحكومة وقف انهيار الخدمات

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الخطوة الأولى التي تعمل عليها الحكومة هي وقف الانهيار الحاصل في البلد وإنهاء المشكلات العاجلة المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل أزمة الدواء والمحروقات.

وشدد ميقاتي - خلال نشاطه الوزاري اليوم بالسراي الحكومة (مقر مجلس الوزراء اللبناني) - أن وقف الانهيار لا بد أن يسير بالتوازي مع الانتقال إلى معالجة المشكلات الأخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية.

وأشار إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف، مشددا على أهميته لوضع لبنان على طريق التعافي.

وترأس ميقاتي اليوم اجتماعا للمسئولين عن تنفيذ البطاقة التموينية، كما التقى وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير والمنسق المقيم للأمم المتحدة بلبنان نجاة رشدي ومحمد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط.