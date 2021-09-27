مهرجان الإسكندرية السينمائي الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:36 م 9/27/2021 2:36:14 PM مهرجان اسكندرية السينمائى تصوير محمد أسد شارك طباعة مهرجان اسكندرية السينمائى مهرجان اسكندرية السينمائى مهرجان اسكندرية السينمائى مهرجان اسكندرية السينمائى مهرجان اسكندرية السينمائى مهرجان اسكندرية السينمائى مهرجان اسكندرية السينمائى مهرجان اسكندرية السينمائى مهرجان اسكندرية السينمائى مهرجان اسكندرية السينمائى مهرجان اسكندرية السينمائى مهرجان اسكندرية السينمائى مهرجان اسكندرية السينمائى مهرجان اسكندرية السينمائى مهرجان اسكندرية السينمائى شارك طباعة