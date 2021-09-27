الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يتابع تسليم الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية لتطوير مساكن «الكيلو 4»

تسليم الوحدات السكنية
تسليم الوحدات السكنية لأهالي منطقة الكيلو 4 بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تسليم الوحدات السكنية  بالمرحلة الثانية لتطوير عمارات الكيلو 4 بعدد 12 عمارة سكنية  بإجمالى 240 وحدة سكنية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وتنفيذ واشراف الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية  ومديرية الإسكان بالمحافظة. 

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تسليم الوحدات السكنية لأهالي منطقة الكيلو 4 بمطروح 

ووجه محافظ مطروح الى الأهالي بضرورة التوجه إلى مجلس مدينة مرسي مطروح لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات مع احضار عقود الوحدات المخصصة لهم أو سلسلة الملكية لإنهاء الإجراءات من خلال اللجنة المختصة بمجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة صندوق الإسكان بالمحافظة.

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تسليم الوحدات السكنية لأهالي منطقة الكيلو 4 بمطروح 

وكان قد افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،يرافقه اللواء  شريف معوض قائد المنطقة الغربية الأحد الماضي،  أعمال تطوير المرحلة الثانية لعمارات حي الزهور بالكيلو 4 بمدينة مرسي  مطروح  بعدد  12 عمارة سكنية، بإجمالي 240 وحدة سكنية ضمن البروتوكول المبرم بين المحافظة والمنطقة الغربية والبنك الأهلي  المصري  لتطوير ورفع كفاءة 35 عمارة سكنية بالمنطقة  يتم تطويرها ورفع كفاءتها بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وتنفيذ واشراف الشعبة الهندسية ومديرية الإسكان بالمحافظة.

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تسليم الوحدات السكنية لأهالي منطقة الكيلو 4 بمطروح 

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى  بعدد 10 عمارات بإجمالى 200 وحدة سكنية وافتتاحها أكتوبر الماضي  وجارِ العمل  بالتوازي  بالمرحلة الثالثة  لباقي العمارات بعدد 13 عمارة بعدد 260 وحدة سكنية للانتهاء منها قريبا وتسليمها لأصحابها .ليصبح اجمالى  المستهدف 35 عمارة بعدد 700 وحدة سكنية. 

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تسليم الوحدات السكنية لأهالي منطقة الكيلو 4 بمطروح 

تسليم الوحدات السكنية لأهالي منطقة الكيلو 4 بمطروح
تسليم الوحدات السكنية لأهالي منطقة الكيلو 4 بمطروح
تسليم الوحدات السكنية لأهالي منطقة الكيلو 4 بمطروح
تسليم الوحدات السكنية لأهالي منطقة الكيلو 4 بمطروح
تسليم الوحدات السكنية لأهالي منطقة الكيلو 4 بمطروح
تسليم الوحدات السكنية لأهالي منطقة الكيلو 4 بمطروح
محافظ مطروح المرحلة الثانية 12 عمارة المنطقة الغربية الوحدات السكنية مطروح

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